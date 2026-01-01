Slušaj vest

U probni rad puštena su četiri rezervoara u vlasništvu Republičke direkcije za robne rezerve, koji će služiti za skladištenje naftnih derivata.

- U četiri rezervoara počinjemo sa punjenjem 67.000 tona derivata nafte, tj. evro dizela. Ponosna sam na tim koji je uspeo da završi izgradnju, rekonstrukciju ukupno šest rezervoara - navela je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Preostala dva rezervoara su takođe završena, a tehnički prijem se očekuje u narednim nedeljama.

Foto: Nenad Kostić

- Kada sve dozvole budu ishodovane za još dva rezervoara moći ćemo da skladištimo još 35.000 tona benzina što je ukupno čak 102.000 tona, to je 102.000 tona dodatne sigurnosti za građane koja nam je u ovom momentu neophodna. Naš dugoročni cilj je da jačamo energetsku sigurnost i povećavamo rezerve energenata, što ćemo nastaviti i ubuduće - naglašava Đedović Handanović.

Ministarka podseća da se važnost skladišnih kapaciteta najbolje ogleda tokom krize sa NIS-om budući da skoro tri meseca kap sirove nafte nije ušla u našu zemlju.

Podsećamo, kompanija NIS dobila je licencu američkog OFAC-a za nastavak rada do 23. januara, što je odraz diplomatske borbe Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.