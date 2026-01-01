Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas, povodom odluke američkog OFAK-a da produži licencu rad Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. januara, da su dobre vesti rezultat ozbiljne diplomatske borbe i razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa zvaničnicima u Vašingtonu i istakao da je to politika kojom se štite nacionalni interesi u složenim međunarodnih okolnostima.

- Pred sam kraj ove izazovne godine, dobili smo dobre vesti - kompanija NIS dobila je licencu američkog OFAC-a da nastavi da radi do 23. januara, što samim tim znači i da rafinerija u Pančevu nastavlja sa radom - naveo je Mali u objavi na Instagramu.

Dodao je da su dobre vesti za NIS usledile nakon razgovora predsednika Srbije sa zvaničnicima u Vašingtonu, kao i nakon ozbiljne diplomatske borbe koju, kako je naveo, Vučić sve vreme predsednik vodi.

- To je politika kojom se štite nacionalni interesi i to u složenim međunarodnim okolnostima - naveo je Mali.

Podsetio je da je 84. dan kako ni kap sirove nafte nije ušla u našu zemlju ističući da građani to nisu osetili, a da je Srbija sve to uspela da izdrži.

- Kada su pritisci najveći, tada se vidi i ko ima najveću snagu - naveo je Mali.

