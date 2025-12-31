Slušaj vest

Ekonomista Milan Beslać izjavio je danas da MOL ne želi da otkupi ruski udeo u NIS-u zbog rafinerije u Pančevu, već kako bi preuzeo kontrolu nad tržištem u Srbiji.

Beslać je rekao da bi MOL preuzimanjem NIS-a povezao tržište Srbije sa tržištima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

- MOL ne preuzima NIS zbog rafinerije, on preuzima tržište koje je onda povezano tržište Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. MOL je već kupio rafineriju INA gde su bile dve rafinerije, Sisak i Rijeka. Sisak je zatvoren, ne radi, a ova u Rijeci je pre neki dan počela da radi. Bila je u nekom tehničkom remontu, ali u svakom slučaju MOL bi imao četiri rafinerije - objasnio je on.

Prema njegovim rečima, pitanje je da li MOL-u zaista trebaju četiri rafinerije, ali smatra da bi kompanija na taj način mogla da pokrije proizvodnju naftnih derivata na čitavom balkanskom tržištu.

- Ja se nadam da bi one mogle da pokriju proizvodnju naftnih derivata celog tržišta Balkana, kao i Rumuniju i Bugarsku, gde oni pregovaraju i da kupe imovinu Lukoila, a Lukoil nema svoje rafinerije i on se bio oslanjao na ove četiri rafinerije - pojasnio je Beslać.

On je naglasio da bi takva pozicija učinila MOL monopolistom na tržištu naftnih derivata, što može imati i negativne posledice.

- On postaje tu jedan monopolista na tržištu naftnih derivata, što može imati i negativne posledice po ovo tržište. Svaki monopolista diktira dinamiku, isporuke, kvalitet goriva i cenu - naveo je.

Beslać je podsetio da je rukovodstvo države istaklo da Srbija ima dovoljno zaliha naftnih derivata do 15. januara, ali je dodao da je malo verovatno da će pregovori između MOL-a i Gasproma biti završeni do tada.

- Koliko smo informisani od strane Ministarstva za energetiku, pa i od predsednika države, mi imamo dovoljno zaliha do 15. januara, a posle toga možda nastupi određeni problem s snabdevanjem naftnim derivatima. Naravno, ukoliko bi se do tog datuma došlo do dogovora, to bi bila dobra vest, a ja moram da kažem da apsolutno ne verujem da može doći do dogovora za ovo kratko vreme - rekao je on.

Prema njegovim rečima, Srbija ne bi trebalo da se meša u pregovore dve kompanije kako ne bi narušila odnose ni sa ruskom, ni sa mađarskom stranom.

- Ja se nadam zaista da se nećemo mešati dok god ozbiljno traju pregovori i da će se pregovori završiti blagovremeno. Ako bi čekali 24. mart, što je objektivno moguće za tog perioda da se pregovori završe, mi bi imali problem sa snabdevanjem naftnim derivatima, iz prostog razloga što mi imamo potrebu za 6.000 tona nafte na dnevnom nivou - objasnio je Beslać.