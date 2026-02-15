Slušaj vest

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) izvestila je da je Državni inspektorat povukao pečenu govedinu marke Vodopivec, koji se prodaju u rinfuzi i vakuum pakovanju, zbog otkrivanja perfluoroalkilnih jedinjenja (PFAS) iznad dozvoljene granice.

Reč je o proizvodima: pečena prsa - prodaje se u rinfuzi, LOT 020226, datum isteka 02/17/2026. i LOT 030226 datum isteka 02/18/2026. i pečena prsa - vakuum pakovanje, LOT 230126 datum isteka 03/24/2026; LOT 270126 datum isteka 28. mart 2026; LOT 290126 datum isteka 03/29/2026; LOT 020226 datum isteka 04/03/2026 i LOT 030226 datum isteka 04/03/2026.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom Komisije (EU) 2023/915 o maksimalnim nivoima određenih zagađivača u hrani i o stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1881/2006.

Proizvod stavlja na tržište Vodopivec Istra.

Kurir Biznis/B92

