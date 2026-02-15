Slušaj vest

Nemačka industrija suočava se sa novim udarcem nakon što je kompanija Jungheinrich, jedan od vodećih svetskih proizvođača viljuškara, odlučila da zatvori proizvodni pogon u Lüneburgu i ukine stotine radnih mesta. Odluka je izazvala snažne reakcije zaposlenih i sindikata jer je reč o fabrici koja posluje profitabilno.

Prema dogovoru postignutom nakon dugotrajnih pregovora, proizvodnja u tom gradu u saveznoj pokrajini Donja Saksonija prestaće najkasnije do kraja marta 2027. godine. Zatvaranje pogona direktno će pogoditi 160 zaposlenih u proizvodnji, dok će na lokaciji ostati samo uprava i razvojni sektor sa oko 125 radnika.

Ovo restrukturiranje deo je šireg plana smanjenja troškova koji će obuhvatiti oko hiljadu zaposlenih na globalnom nivou. Polovina otkaza odnosi se na Nemačku, a najteže će biti pogođene lokacije u Lüneburgu i Norderstedtu, gde će biti ukinut trocifren broj radnih mesta.

Rezovi i u Hamburgu

Rezovi će zahvatiti i sedište kompanije u Hamburg, gde će bez posla ostati deo administrativnih i prodajnih radnika. Preostalih oko 500 otkaza biće raspoređeno na 41 podružnicu kompanije širom sveta.

Odluka je naišla na oštru osudu sindikata IG Metall, koji tvrdi da se ne radi o spasavanju posrnule kompanije, već o gašenju proizvodnje koja ostvaruje dobit.

Iz sindikata poručuju: „Ovde se ne radi o sanaciji firme koja propada, već o gašenju profitabilne proizvodnje.“ Podaci to potvrđuju: Jungheinrich je 2024. godine ostvario dobit od 289 miliona evra uz prihod od 5,4 milijarde evra. Plan kompanije je da do 2030. godine udvostruči prihode na oko deset milijardi evra.

Profit skoro 300 miliona evra

Nezadovoljstvo među radnicima traje već mesecima. Zaposleni u proizvodnji pokrenuli su štrajk još u novembru prošle godine, koji je trajao više od 80 dana. Uprkos tome, uprava nije odustala od restrukturiranja, a konačni dogovor uključuje socijalni program i isplatu otpremnina za radnike koji ostaju bez posla.

Kao ključni razlog za ovakve poteze kompanija navodi sve jaču konkurenciju iz Azije. Proizvođači iz Kine nude znatno jeftinije viljuškare, često i do dvostruko niže cene od evropskih modela, iako se procenjuje da tehnološki i dalje zaostaju za nemačkim proizvodima. Paradoksalno, Jungheinrich istovremeno razvija poslovnu saradnju sa azijskim partnerima i preko zajedničke firme već prodaje kineska vozila na evropskom tržištu, što dodatno izaziva zabrinutost među radnicima i sindikatima.

Ova odluka još je jedan pokazatelj pritiska sa kojim se suočava evropska industrija, naročito u sektorima gde je konkurencija iz Azije sve snažnija, a troškovi proizvodnje u Evropi i dalje visoki.