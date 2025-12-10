Slušaj vest

Nemački industrijski konglomerat Thyssenkrupp predviđa neto gubitak od 400 do 800 miliona evra u tekućoj finansijskoj godini, kao posledicu obimnog restrukturiranja u svojoj čeličnoj diviziji.

Kompanija iz Esena očekuje troškove restrukturiranja od oko 350 miliona evra, uglavnom povezanih s poslovanjem u sektoru čelika i automobilske industrije, dok se procenjuju novčani odljevi između 300 i 600 miliona evra. Akcije su u utorak ujutro pale za 13 odsto.

Plan restrukturiranja predviđa smanjenje broja zaposlenih u čeličnim pogonima za 40 odsto, odnosno za oko 11.000 radnika, kao i smanjenje proizvodnje sa 11,5 na oko devet miliona tona, uz paralelna ulaganja u niskougljenične tehnologije. Ovaj dogovor postavlja osnov za potencijalnu prodaju čeličnog odeljenja, a Thyssenkrupp je u pregovorima sa indijskim Jindal Steelom.

Koncern se nalazi u procesu višegodišnje reorganizacije s ciljem razdvajanja svojih pet ključnih poslovnih oblasti i pretvaranja u holding kompaniju. Prodaja brodograđevinske divizije ranije ove godine predstavljala je korak napred, ali sudbina čeličnog segmenta i dalje ostaje neizvesna.