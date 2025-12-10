Zvezdara dobija luksuzni stambeno - poslovni kompleks: Uzelac: Građani će steći vlasništvo nad stanom po ceni od 2.730 evra po kvadratu
Na atraktivnoj lokaciji u Zvezdari gradi se stambeno-poslovni kompleks od 12.000 kvadrata, a građani mogu učestvovati kao investitori s profitom od 17 odsto ili steći vlasništvo nad stanom po ceni od 2.730 evra po kvadratnom metru.
Stambeno-poslovni kompleks od preko 12.000 kvadrata, nazvan „Zvezda Bulevara“, biće izgrađen na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Beogradu, u opštini Zvezdara, u neposrednoj blizini Bulevara kralja Aleksandra.
Autor modela Dušan Uzelac kaže da ovaj projekat donosi nove mogućnosti za sve građane koji žele da investiraju u nekretnine direktno, zajednički i po fer uslovima.
- Za razliku od prethodnog projekta, sada imamo spremnu građevinsku dozvolu, što nam omogućava da ponudimo ceo investicioni stan kao opciju za ulaganje, a za građane koji žele da dođu do svog novog doma putem direktnog finansiranja proizvodnje, ovo je sjajna prilika jer to mogu da urade mnogo povoljnije. I to je glavna novina – umesto investicionog kvadrata, u ovom projektu imamo investicioni stan! U nekom narednom će možda ponovo biti investicioni kvadrat, u svakom slučaju nastavljamo sa onim što smo započeli - najavljuje autor modela „Investiram na kvadrat“ Dušan Uzelac.
Kako Uzelac objašnjava, u ovom projektu moguće je učestvovati na dva načina - kao investitor ili kao investicioni kupac. Razlika je samo u tome da li želite u projektu da učestvujete sa novcem tako da na kraju prihodujete profit ili da steknete vlasništvo nad nekretninom.
- Ukoliko biste ušli u ovu priču kao investitor, sa željom da na kraju dobijete profit - profitabilnost projekta je oko 17 odsto. Dok, s druge strane, ako ste krenuli u investiciju sa ciljem da steknete vlasništvo nad nekretninom - cena kvadrata je na nivou od nekih 2.730 evra, što je na toj lokaciji veoma povoljno za današnje uslove - navodi Uzelac.
