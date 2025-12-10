Slušaj vest

Konverzije klasičnih automobila na električni pogon postali su pravi hit, ali malo ko se, barem do sada, usudio da ode toliko daleko kao tim koji je kultnu folksvagen Bubu pretvorio u brutalan i neverovatno brz električni auto. Na prvi pogled, mala plava buba izgleda kao običan oldtajmer za nedeljnu vožnju. Ali čim se pokrenu točkovi bez najmanjeg zvuka motora, jasno je da u retro karoseriji sasvim nova auto -zver.

Umesto čuvenog bokser motora, srce nove bube čini trofazni asinhroni elektromotor. Za ljubitelje originala možda svetogrđe, ali za tvorce projekta ovo je savršeno spajanje starog šarma i savremene snage.

Buba koja ruši sve zakone fizike

Ridiger Kneper, vlasnik kompanije "Knepper Bugs & More", objašnjava da se vozilo u svakodnevnoj vožnji koristi u standard režimu, ograničenom na oko 200 KS što je ujedno i maksimalno dozvoljeno na javnim putevima. Ali kada se uključi trkački mod, Buba otkriva svoju pravu prirodu i punih 601 KS i 702 Nm, bez ikakvog proklizavanja.

Foto: knepper-bugs-more.de

I u slabijem režimu, auto se ponaša kao katapult. Snaga dolazi potpuno linearno, ali tako silovito da zadnji točkovi jedva prijanjaju za asfalt.

Drugi život za Bubu staru 50 godina

Osnova projekta je VW 1303 iz 1975. godine, koji su Kneper i njegov sin Rene pronašli odbačen u Kaliforniji. Karoserija je bila oštećena, ali dovoljno dobra da postane baza za potpunu restauraciju do poslednjeg šrafa. Originalnih delova ostalo je vrlo malo.

Spolja, auto je ostao veran klasičnom izgledu, obojen u elegantnu marinsko plavu. Ipak, mali znakovi moći postoje kao blago prošireni zadnji blatobrani od karbona i krovni spojler koji ne samo da izgleda dobro, već stabilizuje auto pri visokim brzinama.

Ispod školjke krije se skoro potpuno nova tehnika. Vešanje je spoj Porsche 944 komponenti i delova KW, Bilstein i Kerscher. Kočnice su bazirane na Porsche 944 Turbo S sistemu, uz diskove iz Porsche 964 na prednjoj osovini.

Foto: knepper-bugs-more.de

Na Porsche Cup 2 felnama nalaze se Toyo Proxes TR-1 gume. Energetski deo priče je još ekstremniji - 17 baterijskih modula iz Porsche Taycana, raspoređenih spravljenom težinom napred i pozadi, napajaju snažan Tesla Model S Performance elektromotor, prilagođen višem naponu. Snaga se prenosi preko kardanskog vratila iz Porsche 930, potpuno bez menjača.

Rezultat je više nego impresivan. Ova buba ima ubrzanje do 100 km/h za 2,9 sekundi. Domet se kreće između 100 i 250 km, a punjenje je moguće preko CCS priključka ili obične kućne utičnice.

Kabina čuva duh originala, ali bez kvačila i menjača. Umesto njih stoji digitalna kontrolna tabla za upravljanje električnim pogonom. Ugrađena su Recaro sedišta iz BMW modela 2002, a za grejanje brine električni grejač smešten ispod zadnje klupe.

Ponašanje na putu

Elektronsku konfiguraciju i kalibraciju uradio je tim ESDI EV Technologies, predvođen Aleksandrom Lirmanom.

Ridiger Kneper je u maju dokazao da ova Buba nije samo impresivna na papiru. Tokom četvoronedeljnog putovanja kroz Belgiju, Francusku, Španiju, Portugal, Luksemburg i čak prevoza trajektom od Sevilje do Tanžera u Maroku, auto je prešao 8.000 kilometara bez ijednog kvara.

Foto: knepper-bugs-more.de