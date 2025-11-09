Slušaj vest

Proizvođači sve više podstiču kupce da se odluče za vozilo na električni pogon, te objavljuju i liste svojih najpovoljnijih modela.

Tržište električnih vozila (EV) u Africi doživljava izuzetno brz rast. Prema podacima koje prenosi CNN International, procenjuje se da će do 2030. godine dostići vrednost od 4,2 milijarde dolara, što je više nego duplo u odnosu na sadašnju vrednost.

Ipak, većina električnih vozila i dalje zavisi od elektroenergetske mreže, koja se često napaja kombinacijom obnovljivih i fosilnih izvora energije.

U taj trend uključio se i tuniški startap Bako Motors, ali sa jedinstvenim pristupom, oslanjajući se na jedan od najvećih prirodnih resursa Afrike, a to je sunčeva energija. Njihovi kompaktni automobili i teretna vozila opremljeni su solarnim panelima na krovu. Iako vozila i dalje koriste litijum-jonske baterije, koje se mogu puniti kod kuće ili na javnim mestima namenjenim za to, solarni paneli omogućavaju dodatno punjenje putem besplatne sunčeve energije. Kompanija je do sada proizvela 100 vozila, ali planira značajno povećanje proizvodnje i izvoza u narednoj godini.

- Solarne ćelije nam obezbeđuju više od 50% energetskih potreba, istakao je Boubaker Siala, osnivač i izvršni direktor kompanije Bako Motors.

- Na primer, naš model B-Van, namenjen komercijalnoj upotrebi, može dnevno preći oko 50 kilometara koristeći isključivo besplatnu energiju sunca. To je oko 17.000 kilometara godišnje, što predstavlja ogromnu uštedu.

Pristupačni modeli za lokalnu potrebu

Kompanija, osnovana 2021. godine, započela je proizvodnju sa teretnim triciklima, ali se u međuvremenu preorijentisala na četvorotočkaše. U ponudi su dva glavna modela.

Prvi je B-Van, dizajniran za logističke potrebe. Može prevesti do 400 kilograma tereta, ima domet od 100 do 300 kilometara, a početna cena iznosi 24.990 tuniških dinara (oko 7.900 evra).

Drugi model je Bee, mali gradski dvosed, idealan za svakodnevnu vožnju po gradu. Domet mu je između 70 i 120 kilometara, a maksimalna brzina 45 km/h. Početna cena je 18.264 tuniška dinara (oko 5.800 evra).

Khaled Habaieb, operativni direktor Bako Motorsa, otkriva da kompanija trenutno razvija i treći model, X-Van, koji će imati dva sedišta i veći teretni prostor.

Habaieb naglašava da se više od 40% delova za svako vozilo nabavlja lokalno, uključujući litijum-gvožđe-fosfatne baterije i čelik, što doprinosi otvaranju preko potrebnih radnih mesta u Tunisu.