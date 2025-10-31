Slušaj vest

Rivian je pristao da plati 250 miliona dolara kako bi rešio grupnu tužbu akcionara podnetu nakon što je kompanija iznenada podigla cene svojih R1 pikapova i SUV vozila 2022. godine.

Tužba je tvrdila da je Rivian u svojim regulatornim izveštajima pre 2021. naveo obmanjujuće podatke o troškovima proizvodnje R1 električnih vozila.

Iako je pristao na isplatu, Rivian je u saopštenju naveo da „negira navode iz tužbe i tvrdi da ovo poravnanje ne predstavlja priznanje krivice ili nepravilnosti“.

Isplatu mora da odobri sudija američkog Okružnog suda za centralni okrug Kalifornije. Ako se to dogodi, Rivian planira da plati 67 miliona dolara od ukupnog iznosa preko osiguranja svojih direktora i službenika, a preostalih 183 miliona iz svojih gotovinskih rezervi.

Kompanija je na dan 30. juna imala 4,8 milijardi dolara u gotovini.

Nagodba dolazi u ključnom trenutku za Rivian. Kompanija se intenzivno priprema za lansiranje svog drugog električnog SUV modela, R2, koji stiže 2026. godine. Ovo vozilo je znatno jeftinije od R1 serije, i Rivian planira da ga proizvodi u mnogo većim količinama.

Kompanija tvrdi da može da proizvodi do 150.000 vozila godišnje u fabrici u Ilinoisu, a takođe gradi novu fabriku u Džordžiji za proizvodnju R2 i budućih modela.

BiznisKurir/B92

