Nekada predmet podsmeha i proglašavan za "najgori automobil ikada", Jugo danas doživljava neočekivani preporod, postajući autentični simbol retro putovanja kroz Srbiju.

Kroz posebne turističke ture, ovaj legendarni jugoslovenski automobil iz kragujevačke fabrike Zastava nudi jedinstven doživljaj putovanja u duhu prošlih vremena.

Kompanija "Yugoverse" iz Beograda pokrenula je neobične "road-trip" ture u "Jugu" koje putnike vode kroz slikovite predele Srbije – od planina i vinograda do živopisnih gradova i sela. Ova vožnja je više od obične turističke atrakcije; ona omogućava posetiocima da dožive putovanje na starinski način, bez savremene tehnologije i brzim tempom.

Putovanje kroz vreme spaja generacije

"Jugo" tako ponovo spaja generacije. Stariji se prisećaju avantura iz osamdesetih, dok mlađi otkrivaju kako je izgledalo putovanje u automobilu koji je obeležio detinjstvo njihovih roditelja.

Iako je na Zapadu imao lošu reputaciju, Jugo u novom kontekstu postaje više od vozila – on je vremeplov i simbol autentičnosti. Ovaj primer pokazuje da se i od "promašaja" može stvoriti legenda i uspešna turistička priča.

