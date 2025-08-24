Slušaj vest

Trendovi u automobilskoj industriji se menjaju svake godine: neki modeli gube na popularnosti dok ih drugi zamenjuju. Međutim, najtraženiji polovni automobili često postaju meta nepoštenih prodavaca.

Zbog velike tražnje za ovim modelima, prodavci neretko skrivaju prethodna oštećenja ili falsifikuju kilometražu kako bi postigli višu cenu.

Stručnjaci kompanije carVertical, specijalizovane za podatke o vozilima, sproveli su istraživanje u Srbiji i otkrili koji su modeli izazvali najveće interesovanje u prvih šest meseci 2025. godine.

Novi igrač na listi

Prema analizi pomenute platforme, najčešće proveravan model u Srbiji u proteklih šest meseci bio je Volkswagen Golf, koji je činio 3,3% svih izveštaja.

Slede Škoda Octavia (2,9%), Volkswagen Passat (2,7%), Peugeot 3008 (2,7%), Renault Mégane (2,7%), Škoda Superb (2,7%), Opel Astra (2,5%), Peugeot 308 (2,5%), Audi A4 (2,3%) i Audi A6 (2,2%).

U poređenju s istim periodom prošle godine, većina vodećih modela zadržala je svoje pozicije. Međutim, 2025. godine Škoda Superb je zamenila Citroën C4.

– Automobilski trendovi u Srbiji se sporo menjaju – nemačke marke poput Volkswagena, Škode i Audija nastavljaju da dominiraju na tržištu polovnih vozila. Iako su na putevima prisutne različite marke automobila, većina srpskih vozača i dalje preferira proverene evropske proizvođače. Malo je verovatno da će se to uskoro promeniti – kaže Matas Buzelis, stručnjak za tržište vozila u kompaniji carVertical.

– Generalno gledano, kod kupaca u Srbiji i dalje su ključni faktori cena, troškovi održavanja i potrošnja goriva. Ovo objašnjava zašto su Škoda, VW Golf i Audi A4 toliko dominantni, dok su, na primer, premijum brendovi atraktivniji, ali istovremeno nose i veći rizik prilikom kupovine.

Iz našeg iskustva takođe se može primetiti da je Škoda vrlo dominantna, kako na tržištu novih, tako i na tržištu polovnih vozila. Kao što je već pomenuto, cena je glavni faktor i to je jedan od ključnih razloga za snažnu poziciju Škode. Međutim, ne treba zanemariti ni pouzdanost ovih automobila, kao ni njihovu odličnu vrednost pri preprodaji, što kupcima olakšava kasniju zamenu vozila – dodaje Dimitrije Ristovski iz kompanije AutoNation.

Subaru proglašen za najpouzdaniji brend automobila na svetu Foto: Shutterstock

Audi A4 najčešće ima vraćenu kilometražu

Analiza 10 najčešće proveravanih modela u Srbiji pokazuje izrazito visok nivo prevara sa kilometražom. Audi A4 predvodi listu – čak 7,4% svih izveštaja za Audi A4 na platformi carVertical imalo je falsifikovanu kilometražu.

Slede Volkswagen Passat (7%), Volkswagen Golf (6,8%), Opel Astra (5,8%), Peugeot 308 (5,5%), Škoda Superb (5%), Audi A6 (5%), Renault Mégane (4,5%), Škoda Octavia (4,1%) i Peugeot 3008 (3,6%).

– Podaci pokazuju da u proseku 5,5% popularnih modela sa ove liste u Srbiji ima vraćenu kilometražu. Već površnim pregledom oglasa vidi se koliko cene mogu drastično da variraju za isti model u zavisnosti od pređene kilometraže – što jasno pokazuje koliko kupci mogu preplatiti, a da toga nisu ni svesni – objašnjava Buzelis.

Više od polovine Škoda Superb ima istoriju oštećenja

Automobili koji su u prošlosti bili oštećeni ne završavaju uvek na otpadu. Često se vozila koja su učestvovala u ozbiljnim nezgodama popravljaju i vraćaju na puteve. Međutim, takvi automobili mogu biti nebezbedni i skloni čestim kvarovima.

Zajednička karakteristika 10 najčešće proveravanih modela automobila u Srbiji jesu oštećenja iz prošlosti. Vrh liste zauzima Škoda Superb – čak 52,7% svih carVertical izveštaja za ovaj model pokazalo je zabeležena oštećenja. Odmah zatim slede Audi A6 (49,6%), Volkswagen Golf (49,5%), Audi A4 (45,1%), Volkswagen Passat (43,1%), Škoda Octavia (42,4%), Opel Astra (37,7%), Renault Mégane (37,1%), Peugeot 308 (26,8%) i Peugeot 3008 (16,9%).

– Nedavno smo od klijenta dobili zahtev da pronađemo i uvezemo VW Golf GTI osme generacije. Taman kada smo pomislili da smo našli savršen primerak koji ispunjava sve njegove kriterijume, prilikom provere na platformi otkrili smo evidentiranu štetu u iznosu od 3 do 5 hiljada evra – i to na vozilu koje je imalo svega 14.000 km. Prodavac je kasnije potvrdio da je automobil učestvovao u manjoj nezgodi. Ovakvi slučajevi jasno pokazuju koliko je provera istorije vozila važna, čak i kada je reč o relativno novim i malo voženim automobilima – ističe Ristovski.

– Prilikom kupovine popularnog modela u Srbiji, vozači uvek treba da provere njegovu istoriju. Ako je automobil bio oštećen, ključno je proceniti kako je popravljen. Čest je slučaj da prodavci prilikom popravke koriste neoriginalne, jeftine delove, što novim vlasnicima brzo stvara probleme – dodaje Buzelis.

Stručnjak za automobile preporučuje pregled vozila u ovlašćenom servisu pre kupovine. Jer, iako sam pregled košta nekoliko stotina evra, kupovina loše popravljenog automobila može doneti mnogo veću finansijsku štetu.