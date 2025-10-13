Slušaj vest

Cene voća u Srbiji za godinu dana su više nego duplirane, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku,

Naime, kada se uporede cene voća iz avgusta ove godine i istog meseca 2024. vidi se da je voće u Srbiji skuplje za 109,1 odsto, čime je najviše doprinelo ukupnom rastu cena u poljoprivedi.

Voće rekorder po poskupljenju

- Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u avgustu 2025. godine, u odnosu na isti mesec 2024. godine, povećane su za 20,8% -a objavio je RZS.

.U objašnjenju ovog poskupljenja se dodaje se šta je na njega nakviše uticalo

- Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Voće (109,1%), Industrijsko bilje (13,1%), Žita (12,9%) i Stoka i živina (14,0%) - saopštio je RZS.

Industrijsko bilje najviše pojeftinilo

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u avgustu 2025. godine, u odnosu na jul 2025. godine, u proseku su smanjene za 2,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupi Industrijsko bilje (-10,0%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-avgust 2025. godine, u odnosu na isti period 2024. godine, u proseku su povećane za 10,9%.