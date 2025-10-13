CENA VOĆA DUPLIRANA ZA GODINU DANA! Evo koliko koštaju drugi poljoprivredni proizvodi i stoka
Cene voća u Srbiji za godinu dana su više nego duplirane, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku,
Naime, kada se uporede cene voća iz avgusta ove godine i istog meseca 2024. vidi se da je voće u Srbiji skuplje za 109,1 odsto, čime je najviše doprinelo ukupnom rastu cena u poljoprivedi.
Voće rekorder po poskupljenju
- Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u avgustu 2025. godine, u odnosu na isti mesec 2024. godine, povećane su za 20,8% -a objavio je RZS.
.U objašnjenju ovog poskupljenja se dodaje se šta je na njega nakviše uticalo
- Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Voće (109,1%), Industrijsko bilje (13,1%), Žita (12,9%) i Stoka i živina (14,0%) - saopštio je RZS.
Industrijsko bilje najviše pojeftinilo
Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u avgustu 2025. godine, u odnosu na jul 2025. godine, u proseku su smanjene za 2,0%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupi Industrijsko bilje (-10,0%).
Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-avgust 2025. godine, u odnosu na isti period 2024. godine, u proseku su povećane za 10,9%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-avgust 2025. godine u odnosu na isti period 2024. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama Žita (12,8%) i Voće (70,3%).