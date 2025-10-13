Slušaj vest

Cene voća u Srbiji za godinu dana su više nego duplirane, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku, 

Naime, kada se uporede cene voća iz avgusta ove godine i istog meseca 2024. vidi se da je voće u Srbiji skuplje za 109,1 odsto, čime je najviše doprinelo ukupnom rastu cena u poljoprivedi.

Voće rekorder po poskupljenju

- Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u avgustu 2025. godine, u odnosu na isti mesec 2024. godine, povećane su za 20,8% -a objavio je RZS.

.U objašnjenju ovog poskupljenja se dodaje se šta je na njega nakviše uticalo

- Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Voće (109,1%), Industrijsko bilje (13,1%), Žita (12,9%) i Stoka i živina (14,0%) - saopštio je RZS.

Industrijsko bilje najviše pojeftinilo

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u avgustu 2025. godine, u odnosu na jul 2025. godine, u proseku su smanjene za 2,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupi Industrijsko bilje (-10,0%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-avgust 2025. godine, u odnosu na isti period 2024. godine, u proseku su povećane za 10,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-avgust 2025. godine u odnosu na isti period 2024. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama Žita (12,8%) i Voće (70,3%).

Ne propustiteNovčanikŠOK NA PIJACI ZELENI VENAC - BAMIJA SKUPLJA OD MESA! Evo koliko traže za maline i ostalo voće i povrće
pijaca
NovčanikVOĆE I POVRĆE PLAĆAMO DUPLO VIŠE NEGO PROŠLE GODINE! Vremenske neprilike urnisale domaću proizvodnju
1731583900_cacak-zimnica-cene-fotorina4.jpg
NovčanikPijace sve skuplje, a kupaca sve manje! Kilogram kupine iznosi čak 1600 dinara, a tek da čujete koje je voće je ponelo titulu najpaprenijeg!
366438_250704.04_35_38_19.Still030.jpg
NovčanikMLADI PASULJ PLAĆAJU VIŠE NEGO TELETINU: Kupci kritikovali prodavačicu - "Kome je skupo neka čeka bolje dane"
screenshot-5.jpg