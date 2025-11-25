Slušaj vest

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali najavio je u Skupštini Srbije da će država u 2026. godini obezbediti dodatnih 200 miliona evra za program garantne šeme i subvencionisanja dela kamate za kupovinu prve nekretnine.

On je podsetio da je prethodni okvir od 400 miliona evra u potpunosti iskorišćen, te da je više od 5.000 mladih već rešilo stambeno pitanje zahvaljujući ovoj meri.

- Želimo da nastavimo program i naredne godine, jer mladima pomažemo da prevaziđu najveći problem u životnom periodu kada zasnivaju porodice - rekao je Mali.

Reformski zakoni kao prioritet

Mali je posebno istakao značaj Zakona o nacionalnom jednošalterskom sistemu, koji bi trebalo da ubrza procedure i smanji troškove privredi. Kako je naveo, zakon se priprema u saradnji sa Evropskom unijom kako bi se uskladio sa evropskim standardima efikasnosti.

Najavio je i uvođenje elektronskih otpremnica od 1. januara 2026. године, kao nastavak digitalizacije nakon sistema e-faktura, centralnu evidenciju faktoringa, koja prvi put sprečava da isti dokument bude predmet faktoringa kod više institucija, početak primene e-bolovanja od 1. januara, što će objediniti potvrde u jednoj bazi, smanjiti zloupotrebe i rasteretiti poslodavce.

Digitalizacija menja pravila

Mali je naveo da je od početka primene e-faktura kroz sistem prošlo 365 miliona faktura, što je osnova za uvođenje automatske preliminarne PDV prijave tokom narednih godinu dana.

- Time dodatno štedimo vreme i povećavamo efikasnost naših privrednika - rekao je ministar.