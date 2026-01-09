Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede potpisalo je ugovore sa 43 korisnika iz 15 okruga, kojima je kroz grantove opredeljeno oko 750 miliona dinara za unapređenje proizvodnje u sektorima voćarstva, povrtarstva, mlekarstva i pčelarstva.

Istovremeno, u okviru projekta Lokalni infrastrukturni i institucionalni razvoj, država je obezbedila skoro 12 miliona evra bespovratnih sredstava za 15 lokalnih samouprava, namenjenih realizaciji infrastrukturnih projekata širom Srbije.

Kako je saopšteno, sredstva su deo kontinuirane politike države usmerene na jačanje domaće poljoprivrede, ravnomeran regionalni razvoj i unapređenje lokalne infrastrukture, dok u istom periodu nije bilo novih jednokratnih isplata direktno građanima.