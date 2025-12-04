Slušaj vest

Da se vidi napredak fabrike, koja je bila ugašena, govori i činjenica da se u poslednje dve godine, u nekada najveću fabriku

privrednih vozila na Balkanu, zaposleno novih 120 radnika.

Na nedavno održanom sastanku rukovodstva FAP Korporacije i Opštine Priboj, kada je ova fabrika obeležila 72 godine postojanja, rečeno je da je za to vreme dostigla je svoj vrhunac, a krajem prošlog veka potpuni krah i prekid nekadašnje proizvodnje.

Foto: Opština Priboj

Zahvaljujući državi Srbiji, FAP je od pre nekoliko godina u sistemu odbrambene industrije naše zemlje, a Priboj je i dalje jedan od

retkih gradova u našem okruženju gde se prave i proizvode kamioni.

- Za razvoj Fabrike automobila Priboj država Srbija je izdvojila 8 miliona evra, čime je pokrenut novi investicioni ciklus u ovom industrijskom sistemu. U toku su intenzivni radovi na izgradnji nove peskare, farbare i linije za savijanje cevi, kao i rekonstrukciju četiri magacina. Sve ovo predstavlja osnov za širenje proizvodnje i privlačenje novih partnera, a ulaganje u infrastrukturu pokazuje da FAP ide napred - izjavio je Dejan Golubović, v.d. generalnog direktora FAP korporacije ad Priboj.

Foto: Opština Priboj

On je rekao da najveću zaslugu za sve ovo ima predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

- Najveću zaslugu za sve ovo ima predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji je 2013. godine obišao FAP, i, kada su mnogi predlagali da se fabrika ugasi, rekao da će FAP ostati da radi. I evo, do dana današnjeg FAP je tu gde jeste i radi za odbrambenu industriju Srbije - rekao je Golubović i dodao da FAP danas predstavlja stabilan sistem koji neprestano širi kapacitete i jača svoju poziciju u industriji.

Foto: Opština Priboj

Predsednik Opštine Priboj Lazar Rvović je istakao da se u ovom gradu trenutno odvija veliki investicioni ciklus, i pored FAP-a podsetio i na druge kapitalne projekte.

- Podrška države Priboju nikada nije izostala. U ovom trenutku aktivna su tri projekta ukupne vrednosti od 16 miliona evra. To su kapitalni poslovi koji menjaju izgled Priboja i stvaraju uslove za novi razvoj - rekao je Rvović.