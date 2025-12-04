Slušaj vest

Većina Hrvata dodatnu zaradu najpre zamišlja kroz ulaganje u nekretnine, ko je uspeo da proda zemljište u Dalmaciji ili ostvari veći prihod sa strane, često kupi jedan ili dva stana i izdaje ih radi dodatnog prihoda. Ipak, mnogi nemaju „višak“ od 200.000 evra, ali i dalje žele da zarade nešto uz minimalan napor.

Korisnik na Redditu postavio je pitanje zajednici: šta ljudi iznajmljuju sa strane kako bi ostvarili dodatni prihod od oko 150-200 € mesečno? Ideja mu je bila da pokrene mali pasivni posao uz redovnu platu, bez komplikacija i velikih investicija, poput kupovine apartmana.

U nastavku su neki od zanimljivih predloga:

Iznajmljivanje alata

Jedan od korisnika objašnjava da izdaje građevinski alat koji se ne koristi često, vibroploče, betonske mešalice, brusilice, industrijske usisivače. Uz to prodaje i potrošni materijal po cenama nižim od onih u velikim prodavnicama, a po potrebi nudi i kombi prevoz.

Drugi primer iz Slavonije pokazuje veliku potražnju za vibropločama, vlasnik ih je imao premalo u odnosu na broj zainteresovanih. Za svaki najam pravi se jednostavan ugovor ili zapisnik i traži se kopija lične karte, slično pravilima kod iznajmljivanja skutera.

Skuteri i elektronska oprema

Na platformi Alibaba dostupne su povoljne tehnologije koje se mogu iznajmljivati na događajima, na primer, 3D štampači sa skenerima koji izrađuju figurice gostiju za svadbe ili rođendane.

Električni skuteri ili mali motori mogu se kupiti za nekoliko stotina evra, a zatim iznajmljivati restoranima za dostavu po ceni od oko 100 € mesečno. Početna investicija iznosi približno 400 €. Napominje se da treba izbegavati zdravstveni sektor zbog visokih troškova dozvola i registracije firme.

Drugi načini za dodatni prihod

- izdavanje stanova firmama za prijavu adrese, po 10 € po m², naročito novim preduzećima u fazi registracije

- iznajmljivanje isušivača za vlagu ili drugih kućnih aparata

- renta zvučnika i opreme za događaje * manji za sve, snažniji uglavnom prijateljima

- iznajmljivanje napuhanaca za dečje rođendane