Građani Srbije su na Crni petak i za dva dana proteklog vikenda potrošili više od 48 milijardi dinara, odnosno više od 400 miliona evra, prema srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem za ta tri dana.

Da će trgovci debelo da se okoriste od građana koji hrle da kupuju na popustima, bilo je jasno već u petak, 28. novembra, u svetu popularno nazvanim "Black Friday", ili "crni petak" kod nas, kada su tržni centri bili prepuni kupaca. Još veće gužve su bile tokom naredna dva dana vikenda, kad su u kupovinu nagrnuli oni koji zbog posla i drugih obaveza nisu stigli na "crni petak".

Popusti

Popusti koji, istini na volju, i nisu bili naročito veliki i dalje su važili, ali je možda roba bila malo već probrana. Najveći popust koji se mogao dobiti iznosio je 20 procenata, a pojedini trgovci su taj popust odobravali samo ako kupite dva artikla.

Trgovačke igre: Fingiranje popusta tokom "crnog petka" Da su popusti tokom "crnog petka" često obmana potrošača, naročito ako kupuju preko interneta, ukazalo je Udruženje za zaštitu potrošača "Efektiva". Oni su na društvenoj mreži Iks istakli primer torbe koja je sa 32.000 dinara snižena na nešto više od 6.000 dinara, dok ista takva na Temuuu košta 1.000 dinara.

No, uprkos malim popustima, sudeći prema podacima koje je Kurir Biznis dobio iz Poreske uprave Srbije, ni naši građani nisu odoleli globalnoj kupoholičarskoj histeriji "crnog petka", jer su na taj i za dva dana vikenda potrošili 48.384.604.414 dinara, odnosno 412.178.506 evra.

- Dana 28. 11. 2025. godine u Republici Srbiji izdato je 9.976.662 fiskalnih računa (Promet prodaja) u ukupnom iznosu od 21.350.530.904 dinara. Dana 29. 11. 2025. godine izdato je 8.645.795 fiskalnih računa (Promet prodaja) u ukupnom iznosu od 16.858.073.613,00 dinara, dok je 30. 11. 2025. godine izdato 6.317.299 fiskalnih računa (Promet prodaja) u ukupnom iznosu od 10.175.999.897 dinara - kažu u Poreskoj upravi Republike Srbije.

Povećana potrošnja

U PURS ističu i podatak da je za prvih 11 meseci ove godine došlo je do povećanja potrošnje od 5,5 % u odnosu na isti period prošle godine.

Da ovi podaci pokazuju da živimo u paradoksalnom vremenu, ističe i marketinški stručnjak Ivana Ćirković.

Marketinški stručnjak Ivana Ćirković Foto: Privatna arhiva