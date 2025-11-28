Slušaj vest

Kao i prethodnih godina, Crni petak i u Srbiji izaziva veliku pažnju potrošača. Slike iz američkih tržnih centara, kada kupci u stampedu uleću u prodavnice, postale su uobičajene i kod nas.

ZARA.jpeg
Foto: Kurir

Dobar broj kupaca svoj šoping obavlja onlajn, ali i dalje ima "tradicionalista" koji bi pre kupovijne, najpre da ošmekaju, dodirnu, "omirišu" stvar koju kupuju.

Naši reporteri danas su posetili TC Galerija i radnje u Knez Mihailovoj ulici, da posvedoče kakva je atmosfera među kupcima i trgovcima na dan velikih popusta.

ZARA (2).jpeg
Foto: Kurir

Pola sata pre otvaranja radnji zabeležili smo prizor ispred prodavnica u Knezu. Kako se može videti, pored par najupornijih, zasad nema većih gužvi.

U 10 se otvara zara Izvor: Kurir

Dvadesetak minuta pre otvaranja, prvim kupcima već je omogućeno da uđu i započnu potragu za stvarima koje su na popustu. Očigledno je da su se radnje dobro spremile i da očekuju veći priliv kupaca u satima koji dolaze.

Neke su pustili pre otvaranja Izvor: Kurir

Loše vreme i kiša koja neprestano pada jutros u Beogradu, uticali su da ne bude previše ljudi u prvim minutima otvaranja prodavnica u centru grada.

H&M Izvor: Kurir

Za to vreme, parking u TC Galerija se ubrzano popunjava i sve ukazuje na to da se sprema velika navala na sve prodavnice u ovom šoping molu.

TC Galerija, Zara pred otvaranje Izvor: Kurir

Tačno u 10 sati, radnje su zvanično otvorile svoja vrata i pustile kupce unutra. Kako se može videti na snimcima, polako, ali sigurno gužve se stvaraju.

TC Galerija, prodavnice pred otvaranje Izvor: Kurir

Slične scene mogu se videti i u Knez MIhailovoj ulici, gde kupci već počinju razgledanje i biranje "krpica" koje planiraju da nabave po povoljnijim cenama.

Otvorene radnje na Black friday Izvor: Kurir

Nije prošlo mnogo vremena, a prve gužve su se stvorile u samim radnjama, što svedoče i prizori koje možete videti u nastavku.

Zara otvaranje lokala Izvor: Kurir

Ovim upornim kupcima ni loše vreme nije smetalo da budu među prvima koji su krenuli u šoping.

Black Friday Zara.jpeg
Foto: Kurir

Doduše, dan je tek počeo, a po završetku radnog vremena, očekuje se još veća navala na popuste.

Black Friday Zara Izvor: Kurir

 Za razliku od garderobe, u prepodnevnim satima gotovo i da nema onih koji su zainteresovani za belu tehniku.

Zasad bez gužvi u prodavnicama bele tehnike Izvor: Kurir

U većini prodavnica, akcija Black friday trajaće do nedelje, 30. novembra.

