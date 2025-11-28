Slušaj vest

Mnogi su ga čak preuzeli lično, računajući da će tako izbeći eventualni problem. Ali 11 dana kasnije stigao je mejl koji je preokrenuo situaciju, u kom trgovac traži da se uređaj vrati ili da kupci doplate gotovo celu cenu.

Ponuda se pojavila 8. novembra, isključivo za članove programa lojalnosti: iPad Air 13” za 15 evra. Porudžbine su prolazile, uređaji su isporučivani i ništa nije ukazivalo na grešku. Niko nije ni slutio da će, jedanaest dana kasnije, zadovoljstvo prerasti u pravni haos.

Ultimatum kupcima

MediaWorld je poslao mejl kupcima sa dve opcije - prva u kojoj im se omogućava da zadrže iPad, ali da doplate skoro punu cenu uz 150 evra popusta i drugu u kojoj se zahteva da vrati uređaj, a zauzvrat dobiju 15 evra kao i vaučer od 20 evra.

Kupci su pobesneli jer uslovi prodaje nisu sadržali klauzulu o grešci u ceni, pa se sada postavlja pitanje da li trgovac sme to da traži?

Firma: Bila je očigledna greška

Firma MediaWorld tvrdi da se desila "jasno prepoznatljiva tehnička greška" i da su morali da reaguju da "sačuvaju ravnotežu ugovora". Poručuju da kupcima svakako nude neku vrstu popusta. Ali pravnici imaju potpuno drugačiji stav. Ugledni advokat Masimilijano Dona ističe da mejl nije formalni pravni akt.

Ako kupci ignorišu zahtev, kompanija mora da pokrene sudski postupak i dokaže da su kupci znali da je cena greška. A u eri suludih Black Friday popusta, dodaje, 98% sniženja ne mora da deluje neverovatno. Drugim rečima, potrošač ima argument da je mislio da je reč o legitimnoj promociji.

Postoji presedan

Slična situacija već se dogodila 2019, kada je Amazon greškom prodao profesionalni Canon objektiv za samo 94 dolara i deo kupaca je uspeo da ga zadrži. Zbog toga mnogi veruju da bi i ovog puta kupci mogli da izađu kao pobednici. Sada se čeka ko će prvi povući pravni potez.

Za sada se ne zna da li će neki od kupaca ići do kraja i sudom braniti svoj iPad od 17 evra. Ali jedno je sigurno, ovaj slučaj mogao bi da postane presedan za celu Evropu, posebno sada kada se greške u online cenama sve češće zloupotrebljavaju, ali i sve češće kažnjavaju.