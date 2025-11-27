Slušaj vest

Dok kupci traže najpovoljnije, cene orašastih plodova, suvog voća i ribe, razlike u cenama na tezgama su primetne.

Na Limanskoj pijaci je dobra ponuda orašastih plodova i suvog voća po povoljnim cenama, što dokazuju i redovi ispred tezgi, pa nekada ni dva prodavca ne mogu da usluže sve mušterije.

Najtraženije su suve smokve, kojima cena ide od 800 do 1.000 dinara po kilogramu. Orasima cena ne pada već godinama, te su i dalje od 1.000 do 1.400 dinara za kilogram, piše novosadski Dnevnik.

Suve šljive koštaju oko 600, bademi 1.100dinara, a lešnici 1.700dinara. Za brusnice treba uzdvojiti 800, dok je suvo grožđe od 400 do 700 dinara.

Suva paprika je 350 dinara po vezi, a urme se prodaju po ceni od 130 dinara do 300 dinara. Med je standardno na oko 1.000 dinara po tegli.

Pojedini prodavci naglašavaju da neće iskoristiti pretprazničnu atmosferu i dizati cene.

Najtraženiji šaran, kupci dosta traže i soma

Ribarnice na Limanskoj pijaci nude svakovrsne ribe, od morske do rečne, a cene su šarenolike. Najtraženiji je, svakako, šaran. Za kilogram živog šarana treba da izdvojite 700 dinara, dok se očišćeni šaran prodaje za približno 750 dinara po kilogramu, što je čini najpristupačnijom ribom za većinu kupaca. Potkovica šarana je, ipak, skuplja i za nju treba da pripremite od 1.200 do 1.400 dinara, u zavisnosti od ribarnice.

Kupci dosta traže i soma, koji košta oko 950 dinara za kilogram. Smuđ, živ, je oko 1.200, dok očišćen dostiže cenu do 1.790 dinara. Losos drži cenu na oko 2.400 dinara, ali je i dalje jedan od najtraženijih, pogotovo kada se traži kvalitetna riba.

Kada je reč o cenama povrća na Limanskoj pijaci, kupus je oko 100, šargarepa oko 150 dinara, dok je batat dosta skuplji i cena mu ide i do 500 dinara.

Ako želite da kupite orašaste plodove i zdravu hranu, bolje bi bilo da pazarite na Futoškoj pijaci, koja ima dosta niže cene od Limanske.

Najviše se traže bademi, lešnici, indijski orah i suve šljive. Sirovi badem se može nabaviti za oko 1.100 dinara po kilogramu, dok je pečeni badem skuplji i košta oko 1.200 dinara.

Lešnik drži titulu najskupljeg orašastog voća i košta oko 1.800 dinara po kilogramu, dok za indijski orah treba izdvojiti 1.200 dinara.