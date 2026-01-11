Kina upozorila druge države da ne skalpaju poslove sa SAD na njen račun

Merkosur je političko-ekonomska organizacija koju čine Argentina, Brazil, Paragvaj, Urugvaj i Venecuela, a čiji je cilj slobodna trgovina i slobodan protok robe, ljudi i kapitala. Pregovori sa EU započeti su još 1999. godine, što ovaj dogovor čini jednim od najdužih i najsloženijih trgovinskih procesa u istoriji Unije.

Prema saopštenju Evropske komisije, nova zona slobodne trgovine bila bi najveća te vrste na svetu, a nemački Špigl navodi da sporazum ima i snažnu geopolitičku poruku, kao odgovor na protekcionističku carinsku politiku američkog predsednika Donalda Trampa.

Ekonomski efekti: Ko najviše dobija

Plan predviđa masovno ukidanje carina i trgovinskih barijera između EU i zemalja Merkosura. Evropska komisija procenjuje da bi sporazum mogao da poveća godišnji izvoz EU u Južnu Ameriku do 39 odsto, odnosno za oko 49 milijardi evra, uz podršku za više od 440.000 radnih mesta širom Evrope.

Najveće koristi očekuju se u automobilskoj, mašinskoj i farmaceutskoj industriji, koje bi dobile lakši pristup velikom južnoameričkom tržištu.

Zaštita poljoprivrednika i osetljivi proizvodi

Zbog snažnog protivljenja evropskih poljoprivrednika, Evropska komisija je u sporazum ugradila posebne zaštitne klauzule. U slučaju štetnog povećanja uvoza ili naglog pada cena za proizvođače iz EU, mogu se brzo uvesti protivmere, uključujući privremenu suspenziju carinskih pogodnosti.

Posebno će se pratiti uvoz proizvoda kao što su govedina, živina, pirinač, med, jaja, beli luk, etanol, agrumi i šećer, a izveštaji o uticaju uvoza biće objavljivani svakih šest meseci.

Šta ovaj sporazum zapravo znači

U suštini, sporazum EU–Merkosur znači jeftiniju i bržu trgovinu, veći izvoz evropskih proizvoda i jačanje globalne konkurentnosti EU. Sa druge strane, on otvara pitanje zaštite domaće poljoprivrede, standarda proizvodnje i konkurencije sa jeftinijom robom iz Južne Amerike.

Zbog toga je dogovor istovremeno ekonomska prilika i politički kompromis - pokušaj da se spoje slobodna trgovina, zaštita domaćih proizvođača i širi geopolitički interesi Evropske unije.