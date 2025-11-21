Slušaj vest

U susret Četvrtom međunarodnom sajmu vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana (Wine Vision by Open Balkan), koji se održava u Beogradu od 22. do 25. novembra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da nastavlja da unapređuje uslove za razvoj vinogradarstva i vinarstva u Srbiji, kroz sveobuhvatne programe podrške koji su poslednjih godina dali značajne rezultate.

Podrška Ministarstva obuhvata investicije u podizanje višegodišnjih zasada vinove loze uz povraćaj od 60% i maksimalnim iznosom od 80 miliona dinara, uz dodatna uvećanja za domaće sorte i specifične ekspozicije. Ministarstvo, takođe, daje podsticaje za sadni materijal koji se kreću do 700 hiljada dinara, kao i za osiguranje vinograda, što je podržano sa 40–45%, odnosno 70% u određenim okruzima, do iznosa od 1.000.000 dinara.

Ministarstvo podržava i izgradnju vinarija sa povraćajem od 60% do čak 30 miliona dinara, kao i adaptaciju postojećih kapaciteta. Nabavka nove opreme podržana je do 10 miliona dinara, uz mogućnost podrške za opšte troškove u iznosu do 1.000.000 dinara. Sredstva su opredeljena i za unapređenje kvaliteta vina, pri čemu se refundiraju troškovi laboratorijskih analiza u iznosu do 100 hiljada dinara.

Podsticaju države

Za uspostavljanje, funkcionisanje i promovisanje naših oznaka geografskog porekla za vina definisani su podsticaji do 500 hiljada dinara po udruženju proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla. Takođe, refakcija goriva iznosi 50 dinara po litru za maksimum 100 hektara. U 2025. godini podneto je 195.728 zahteva, a isplaćeno preko 4,2 milijarde dinara.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ističe da je vinarima i vinogradarima, pored nacionalnih mera, na raspolaganju i podrška kroz IPARD program, koji omogućava sufinansiranje investicija u iznosu od 60–75 odsto. Za vinogradare prihvatljive su investicije u mehanizaciju, traktore do 100 kW, navodnjavanje, protivgradne mreže, skladišta, dok su za vinarije prihvatljive investicije u izgradnju, opremanje, skladištenje i specijalizovana vozila.

Кroz Program Svetske banke, koji kombinuje kredite i grantove, gazdinstva takođe dobijaju podršku u ukupnom iznosu do 25 hiljade evra, sa sopstvenim učešćem od samo 10 odsto. Dodatno, Ministarstvo obezbeđuje povoljnu kreditnu podršku sa kamatnim stopama od 1 do 3 odsto.

Foto: Kurir Televizija

- Srpska vina imaju snažan potencijal i to potvrđuju rezultati iz godine u godinu. Naš cilj je da svaki vinogradar i svaka vinarija u Srbiji imaju jasnu, dostupnu i predvidivu podršku države i usmereni smo na to da pomognemo proizvođačima da ubrzaju svoj razvoj, unaprede proizvodnju i još snažnije izađu na domaće i strana tržišta - poručio je ministar Glamočić.

Кako je dodao, ovakvi mehanizmi podrške Ministarstva omogućili su stabilan rast proizvodnje, modernizaciju opreme i veliki napredak u kvalitetu vina.

- U prilog tomegovori i činjenica da je proizvodnja vina u 2024. godini povećana za 15,1 odsto u odnosu na prethodnu, uz porast broja registrovanih vinarija i vinograda. Nastavićemo da ulažemo u proizvodnju, kvalitet i infrastrukturu, sa ciljem da vinski sektor postane jedan od najprepoznatljivijih brendova poljoprivrede Srbije - istakao je Glamočić.

Novi zakon o vinu

Ministar je najavio i novi Zakon o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina, kojim će se dodatno urediti i modernizovati celokupni sektor, u skladu sa evropskim standardima i potrebama domaćih proizvođača. Ministarstvo je otpočelo izradu Nacrta tog zakona i tekst Nacrta će biti pripremljen do kraja godine. Očekuje se da će se ovim unaprediti sistem kontrole i sledljivosti i obezbediti bolja zaštita porekla i kvaliteta, kao i modernija evidencija vinograda i vinarija.

Zakon će, takođe, prvi put na jedinstven način urediti pojedine proizvode na bazi vina koji do sada nisu bili zakonom definisani. Poseban značaj ima činjenica da se novi zakon usklađuje sa važećim propisima Evropske unije. Očekuje se da će ta usklađenost stvoriti preduslove za veću konkurentnost domaćih proizvođača, lakšu primenu standarda i bolje pozicioniranje Srbije u regionalnim i evropskim okvirima.

- Vinarski sektor u Srbiji brzo napreduje, a zadatak države je da taj razvoj prati i podrži. Novi zakon, zajedno sa snažnim finansijskim merama države, postaviće čvrste temelje za kvalitetniju proizvodnju, veće poverenje potrošača i veći izvozni potencijal - zaključio je ministar Glamočić.