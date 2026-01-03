Slušaj vest

Dobra vest za Srbiju da je do 23. januara napravljena pauza u američkim sankcijama NIS-u mogla bi da postane trajna i da ova kompanija nastavi nesmetano da radi.

Potvrda toga je niz planiranih aktivnosti u narednom periodu.

U ponedeljak u rafineriju u Pančevu stiže delegacija mađarskog "MOL"-a, koja ne dolazi u protokolarnu posetu nego u dubinsku proveru stanja ovih postrojenja. Reč je o uobičajenoj proceduri prilikom želje investitora ili kupca da preuzme akcije ili vlasništvo nad nekim privrednim subjektom, saznaju "Novosti"

Stručni izraz je due diligence i on podrazumeva proveru pravnog statusa željene kompanije, materijale i nematerijane imovine, radnih odnosa… jednostavno svih detalja firme. Mađari su potvrdili zainteresovenost, a to su priznali i u Ministarstvu finansija SAD koje je preko svoje kancelarije OFAK dalo licencu NIS da nesmetano može da radi. Da plaća i uvozi, prerađuje naftu, prodaje derivate. Istina sa oročenim rokom do 23. januara.

Upravo dolazak Mađarske mogao bi da bude garancija da će produženje licence postati trajno, a od 23. marta i da će sankcije biti potpuno skinute. Upravo ovaj martovski rok su propisali Amerikanci naznačivši da dotad Rusi moraju potpuno da izađu iz vlasništva NIS.

Prema saznanjima ove redakcije, Mađari će osim rafinerije od ponedeljka proveravati i Petrohemiju, koja posluje u okviru NIS.

Mađarska inspekcija poslovanja od ponedeljka će biti stalna i odvijaće se svakodnevno dok se detaljno ne uvere u stanje NIS.

Kada dođu do željenih informacija sledi dogovo oko cene. Ako ona bude prihvatljiva obema stranama realizovaće se kupoprodaja.