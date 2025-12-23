Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ima informacije da predstavnici Gasproma vode razgovore o prodaji udela u NIS-u, između ostalih, i sa mađarskom nacionalnom kompanijom MOL. Vučić je naglasio da srpsko rukovodstvo nema ništa protiv, jer su Mađari naši prijatelji, ali da će, ako se rešenje ne nađe do 15. januara, situacija biti onako kako je ranije najavio.

- Mađari su naši prijatelji i to je sve okej. Samo da završimo što je moguće pre do 15. januara. Zato što vi morate da imate u vidu i da nam sve ide perfektno i da nikakav problem nemamo sa, recimo, sekundarnim sankcijama, a imamo i imaćemo. I da nemamo nikakav problem sa baržama, vozovima i kamionima, da uvozimo, recimo, dizel - ne možemo da uvezemo 6.000 tona dnevno, koliko trošimo. Dakle, hoću samo da vam kažem da je to nemoguća misija - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje da li ima informacije da se vode pregovori između mađarskog MOL-a i Gasproma.

On je dodao da je pitanje samo vremena kada će i na koji način morati da se menja situacija, jer je danas tačno 75. dan otkako u Srbiju nije ušla ni kap sirove nafte.

- Ponosan sam na Srbiju, ponosan sam na građane Srbije. Hajde da budemo fer jednom prema sebi. Jeste li ikada zamišljali da je moguće da Srbija 75 dana ne dobije kap nafte, a da nigde ne bude nikakve gužve, da niko ne nosi kantice, niti bilo šta, 75 dana, to nije sedam dana. Da toliko rezervi imamo, da smo toliko pripremljeni za sve i da smo se toliko ozbiljno i odgovorno ponašali - naglasio je Vučić.

Predsednik je napomenuo da će se, ukoliko ne bude postignuto rešenje oko NIS-a, priča završiti onako kako je ranije najavio – država će preuzeti NIS i platiti Rusima za njihov udeo.

- Dakle, približava se i taj datum (15. januar), nadam se da će se pre toga pronaći rešenja, ako ne, šta da radimo - zaključio je Vučić.

Na pitanje o naslovnici lista "Nova", koja tvrdi da su se na ulice vratile devedesete, predsednik je rekao:

- Devedesete su u njihovim glavama. To govore ljudi koji nemaju veze s racionalnom politikom.