Koje su realne opcije za NIS, koliko Srbija zaista ima manevarskog prostora i da li je rešenje koje dolazi kompromis ili prinuda?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorila je profesor doktor Aleksandra Tomić, član predsedništva SNS-a i Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije i vlasnik pumpe.

Tomić o sankijama NIS-u: I Amerikanci i Rusi vrše pritisak na nas Izvor: Kurir televizija

"Najava sankcija je ubrzala proces snabdevanja zalihama"

- Država je pokazala odgovornost i pripreme koje su od 2022. godine bile shvaćene ozbiljno kada se svet suočio sa energetskom krizom. Svi su imali krizu jer je cena skočila a dostupnost se smanjila. Mi smo brzo odregovali i shvatili smo da moramo da imamo rezerve, ni ne sanjajući da se ovo sa NIS-om može desiti - kaže Tomić.

Ona objašnjava da je najava sankcija i odlaganje istih ubrzalo proces snabdevanja rezervama kako građani ne bi osetili sankcije.

- Već 70 dana ljudi ne osećaju sankcije. Angažman predsednika Vučića sa svim globalnim igračima po pitanju energenata je bio neophodan. Na konferenciji se Putin bavio Srbijom u punom kapacitetu - kaže Tomić.

Sequence 01.02_03_54_24.Still004.jpg
Aleksandra Tomić Foto: Kurir Televizija

Srbija trpi pritisak sa obe strane

Tomić dodaje da kada uporedimo američki i ruski stav, vidimo da se na Srbiju vrši pritisak sa obe strane.

- Tramp kaže da čak i posle sankcija ćemo imati 500% carine na promet ruskih energenata, a sa druge strane se očekuje od Srbije da nastavi sa sporazumom koji je potpisan 2008. godine, iako je više puta prekršen. Dolazimo u situaciju da je to vid pritiska po kome ukoliko ne dođe do dogovora, pokazatelj je da Rusija želi da ćutimo i ništa ne radimo, a Amerika traži da radimo - kaže Tomić.

Tomić kaže da se Srbija nada najboljem, ali se spremila za sve scenarije, uključujući otkupjivanja ruskog udela. 

- Poruka i za Ameriku i za Rusiju i ceo svet je da mi nismo otimači i lopovi. Možda će neko tumačiti da mi moramo da poštujemo sporazum u smislu da radimo kako drugi kažu, a kako ukoliko ne radi rafinerija?

Sequence 01.01_48_06_20.Still005.jpg
Nebojša Atanacković Foto: Kurir Televizija

"Nikada nije bilo više rezervi derivata"

Atanacković kaže da je svačije interesovanje okrenuto ka normalnom snabdevanju derivatima:

- Nikada nije bilo više rezervi derivata nego sada. Sa druge strane, treba videti da se pokazuje da je dobro što imamo i druge prodavce na veliko kao i interesovanje iz okolnih zemalja da nas snabdevaju derivatima. U situaciji smo da li da se pridržavamo cene koje je Ministarstvo trgovine redovno prati i daje informacije petkom koj evaže do sledećeg petka. Uklapamo se u te cene - kaže Atanacković.

"Nedostatak gasa bi se najviše osetio"

On dodaje da je Srbija u situaciji da drži nivo cena, pa ih čak i smanjuje jer je situacija cene na Mediteranu takva da su derivati čak pojeftineli.

- To tako ne bi moglo da bude još mnogo meseci. Za sada je termin čekanja razrešenja situacije koja traje skoro godinu dana a i dalje je neizvesna, informacije ne idu na ruku da se stvar reši. Poslednji termin je polovina sledećeg meseca i približava se, a i dalje je problem kada i kako ćemo napraviti sporazum o snabdevanju gasom, a to bi privreda osetila najviše - kaže Atanacković.

