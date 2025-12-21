Slušaj vest

- U energetici dominantnu ulogu ima geopolitika i često ekonomski parametri nisu presudni u donošenju odluka, što je legitimno. Ipak, moram da istaknem da sam veoma zadovoljan razgovorima sa potpredsednikom MOL Grupe. Predvodio sam tim Janafa i prvi put je sa strane MOL-a iskazana potražnja za znatno većim količinama sirove nafte - od dva do 11 miliona tona. To pokazuje da je reč o ozbiljnoj kompaniji koja ne može sebi da dozvoli da nema ugovor sa Janafom - rekao je Veselica.

On je dodao da, s obzirom na stav Evropske unije o potpunom napuštanju ruskih fosilnih goriva početkom 2028. godine, MOL ne može da bude nespreman.

- Pripremamo ponudu i u narednim danima ćemo je dostaviti MOL-u - naveo je Veselica.

Partnerstvo Janafa i MOL-a traje već 12 godina, a pregovorima su, kako kaže, pristupili profesionalno.

„Poštujemo njihove odluke o nabavci sirove nafte iz drugih pravaca, ali verujem da ćemo uspeti da preuzmu deo obaveza za transport i da ugovorimo cene za veće količine, što je izuzetno važno za JANAF. Ugovor bi trebalo da odrazi te veće obime transporta“, objasnio je Veselica.

Uloga NIS-a

Govoreći o značaju tog sporazuma, istakao je i ulogu NIS-a:

Foto: Printscreen Youtube/N1 Hrvatska

- Više puta sam rekao da je uslov opstanka Janafa da rafinerije koje se nalaze na njegovoj trasi prerađuju naftu koja stiže Janafom. Ne postoji naftovod na svetu koji može da funkcioniše sa svega šest odsto iskorišćenosti, a sa tim se JANAF trenutno suočava. Ne verujem da ćemo dugoročno ostati bez NIS-a, jer Sjedinjene Američke Države sigurno ne bi ostavile jednu zemlju bez rafinerije.

Veselica očekuje da ugovor sa MOL-om bude potpisan sredinom januara, ali je naveo da se razmatra i mogućnost ulaganja u istraživanje nafte u Kazahstanu.

„Predložili smo Skupštini Janafa tu investiciju i ja sam apsolutno za. JANAF nije finansijska institucija i ako ne pronađe nove poslovne niše, postaće talac odluka drugih. Svaka investicija nosi rizik, ali na osnovu dostupnih podataka procena je da postoji izuzetan potencijal za istraživanje“, rekao je on.

Na pitanje kako diverzifikovati delatnost Janafa, Veselica je poručio da kompanija ne sme da propusti priliku da preraste u širu energetsku kompaniju.

- Ključno je da svaka kompanija, bez obzira na vlasničku strukturu, ima kvalitetno rukovodstvo - naglasio je.

Komentarišući spekulacije o svojoj smeni, Veselica je istakao da ima kredibilitet i rezultate.

- Postao sam komercijalni direktor Janafa 2013. godine i uvećao dobit dva i po puta, iako smo u međuvremenu izgubili tri rafinerije na trasi. Lično sam vodio brojne pregovore - rekao je.

Dodao je da ne želi da komentariše kolege, ali da veruje kako u poslovanju ne bi smelo da bude mesta za difamacije i podmetanja.

- Ako vlasnici odluče drugačije, u redu je. Po stepenicama uspeha se i penje i silazi - zaključio je Vladislav Veselica.