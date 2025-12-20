Slušaj vest

Tim povodom sastanka, Vučić se oglasio i na društvenim mrežama istakavši:

- Ponosan sam na građane i snagu države koja više od 70 dana, bez ijedne kapi nafte, uspeva da održi punu stabilnost našeg energetskog sistema. Posle važnog sastanka koji smo danas imali, verujem da smo za korak bliže rešenju ove izuzetno komplikovane situacije - naveo je predsednik.

Dodao da je tokom sastanka razmatran plan narednih koraka u vezi sa energetskim snabdevanjem i istakao da će država nastaviti da preduzima sve neophodne mere.

Foto: Marko Karović

Kako je rekao, imamo bezbroj tehničkih problema, bezbroj muka, ali država gleda kako da te probleme reši.

- Imali smo važne razgovore sa strancima i naredne nedelje očekujem različite inicijative i molbe i zahteve upućene OFAC-u u nadi da dobijemo operativnu licencu. Te razgovore ćemo nastaviti kao što ubrzano uvozimo naftne derivate - rekao je Vučić.

Istakao je da je situacija veoma složena i izuzetno komplikovana i da je dužnost da građane obavesti o tome, ali ne postoji razlog za paniku.

- Mi smo dovoljno kerozina, mazuta,dizela i benzina obezbedili najmanje do 15. januara, možda i do 25. januara. Niko ne treba da se sekira, imamo bezbroj tehničkih problema i muka, ali država zna kako da te probleme reši - rekao je Vučić.