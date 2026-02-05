Slušaj vest

Od početka februara, sve informacije o ugovorima i računima "Elektroprivrede Srbije" kupci na garantovanom snabdevanju (domaćinstva i mali kupci), sa područja Novog Beograda, Zemuna i Surčina, mogu dobiti u poslovnici na novoj lokaciji u Bulevaru Mihajla Pupina broj 12 na Novom Beogradu.

Ovo je i nova adresa za dostavljanje pisanih dokumenata umesto doskorašnje Kej oslobođenja 15 u Zemunu, a važe i novi brojevi telefona 011 3958529 i 011 3958571.

Foto: Danilo Mijatović

U funkcionalno opremljenim prostorijama kupci električne energije sa područja ove tri beogradske opštine, gde ima 250.000 aktivnih mernih mesta, mogu da dobiju sve informacije o računima, potpisivanju ugovora na garantovanom snabdevanju, mogu da podnesu prigovore i dobiju druge informacije o uslugama. Radno vreme poslovnice je od ponedeljka do petka, od 7 do 15 časova.

Na novoj lokaciji omogućen je besplatan javni parking, a jedna od prednosti je i bolja povezanost sa drugim delovima grada.