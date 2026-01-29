Slušaj vest

Radni točak, težine 22 tone i visine 10 metara, postavljen je na bager u okviru montaže proizvodne opreme u Rudarskom basenu „Kolubara“. Radove na montažnom placu danas su obišli Ivan Janković, pomoćnik ministra rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo i Dušan Živković, generalni direktor "Elektroprivrede Srbije“, sa saradnicima.

- Ovaj veliki investicioni projekat, najveći u istoriji rudarskog sektora EPS, podrazumeva montažu dva BTO sistema za Polje „E“ i dva BTO sistema za kop "Radlјevo“. Veoma je značajno što radovi svakodnevno napreduju, paralelno su završeni i obimni poslovi konstrukcijskog podizanja velikih delova na odlagaču. I drugi delovi opreme su u finalnoj fazi i ako bude sve išlo po planu, završetak montaže očekujemo početkom jula - rekao je Živković.

Foto: EPS

On je istakao da je EPS u 2025. godini u rudarske projekte uložio 18,8 milijardi dinara sopstvenih sredstava, ali da je ključno i to što je realizacija tih investicija stoprocentna u odnosu na plan.

- Značajno je što, uprkos zimskim uslovima, radovi na sve četiri velike rudarske mašine napreduju planiranom dinamikom i vidljiv je veliki pomak. U narednih nekoliko meseci očekujemo da se urade ispitivanja i finale montaže, te da na kraju drugog i početkom trećeg kvartala ovaj bager i dokaže svoj kapacitet na kopu. Ministarstvo rudarstva i energetike nastaviće aktivno da podržava investicione

projekte u EPS i RB „Kolubara“ – rekao je Ivan Janković, pomoćnik ministra rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo.

Foto: EPS

Montaža rudarske opreme za kolubarske kopove izuzetno je važna za sigurnost proizvodnje u narednom periodu, jer se sa uključivanjem u proizvodnju na kopu „Radlјevo“ očekuje značajno podizanje kapaciteta proizvodnje otkrivke i ubrzano otvaranje ugljenog sloja.