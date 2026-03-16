Slušaj vest

Dodao je da je nafta danas na najvišoj ceni, oko 104 dolara za barela.

- Ako bude išlo preko 110, 120 dolara da budem iskren ne znam šta da radimo. Jedino da kažemo, evo da delimo po najnižim cenama naftu iz rezervi, ali ko će da nam garantuje da će za dva meseca rat da prekine - rekao je Vučić tokom posete porodici Raković u Sevojnu kod Užica.

Kako je rekao, dobro je da danas nije petak kada se menjaju cene goriva u Srbiji i dodao da treba da se nadamo i Boga molimo da se rat na Bliskom istoku što pre završi.

Vučić je naglasio da ne može da imate rezerve za godinu dana, jer to nema ni jedna zemlja na svetu.

Vidite da neke zemlje u okruženju nemaju ni za deset dana rezerve,a mi imamo rezerve za tri meseca - kazao je predsednik Srbije. On je podsetio da je Katar prekinuo isporuke gasa i da kroz Ormuski moreuz ne prolazi ništa, što je, kako je naglasio, dodatni problem.