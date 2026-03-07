Slušaj vest

"Mnogi se pitaju šta ćemo sada sa gasom i naftom. Katar snabdeva svet sa oko 15 odsto gasa, dok LNG čini i do 40 odsto globalnog snabdevanja. Postavlja se pitanje gde ćemo pronaći nove količine energenata ukoliko dođe do većih poremećaja“, rekao je Vučić predstavljajući nacionalnu strategiju "Srbija 2030" u 11 tačaka.

On je istakao da je cena nafte već porasla sa 65 na 93 dolara po barelu.

"Nafta je završila na oko 93 dolara po barelu, dok je pre samo nekoliko dana bila oko 65 dolara. To dramatično menja ekonomske odnose u svetu, ali utiče i na život ljudi u mnogim državama“, rekao je predsednik.

Vučić je ocenio da su Sjedinjene Američke Države reagovale i donele određene odluke kako bi stabilizovale tržište naftnih derivata.

"Amerikanci su već doneli određene odluke jer su zabrinuti zbog kretanja cena nafte. Oni žele da spreče dodatne poremećaje na tržištu“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Evropa se nalazi u najtežoj poziciji.

"Znate ko je u svemu tome najviše nesnađen? Evropa. Jer će svi drugi prihvatati rusku naftu – Azija, Afrika i Amerika – dok Evropa zbog sankcija to neće činiti i zbog toga će ponovo plaćati najvišu cenu“, rekao je Vučić.

On je naveo i primer transporta nafte preko Ukrajine.

"Amerikanci su rekli da nema sankcija i da može da se transportuje nafta preko Ukrajine za Mađarsku i Slovačku, možda i Austriju. Međutim, u Evropi i dalje postoje sopstvene sankcije koje dodatno komplikuju situaciju“, rekao je Vučić.