Sezonski poslovi tokom godine privlače veliki broj ljudi koji traže dodatni ili privremeni izvor zarade, bilo da je reč o radu u turizmu, poljoprivredi ili uslužnim delatnostima.

Potražnja za radnicima obično raste u periodima pojačanog obima posla, a ponuda varira od lakših do fizički zahtevnijih angažmana, uz različite uslove i visinu zarade.

Miloš Turinski iz Infostuda ističe da su sezonski poslovi svake godine među prvim signalima da se tržište rada pokreće pred letnju sezonu.

"Iskusni radnici obično već tokom zime planiraju gde će raditi, jer znaju da se najbolji poslovi i uslovi dogovaraju ranije. Pri izboru sezonskog posla kandidati danas najviše obraćaju pažnju na visinu zarade, obezbeđen smeštaj i hranu, radno vreme, ali i reputaciju poslodavca", naveo je on.

Prema njegovim rečima, sezonski rad je najzastupljeniji u sektorima u kojima postoji nagli rast obima posla tokom određenog dela godine.

"To su pre svega turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, građevinarstvo, logistika i trgovina. Sezonski radnici mogu biti studenti, mladi bez radnog iskustva, ali i ljudi koji već imaju posao pa žele dodatnu zaradu tokom nekoliko meseci", objasnio je Turinski.

Ugostiteljski radnici najtraženiji tokom letnje sezone

Kada je reč o letnjoj sezoni, kako kaže, najveća potražnja tradicionalno dolazi iz ugostiteljstva.

"Prema podacima Infostuda iz prethodne godine, konobari su mogli da zarade između 1.000 i 1.500 evra mesečno, barmeni od 1.100 do 1.600 evra, dok su recepcioneri imali plate od 1.000 do 1.400 evra. Posebno su cenjeni poslastičari, čije se zarade kreću od 1.200 do 1.600 evra. Najveće zarade u sezoni očekuju se u kuhinji. Plate kuvara kretale su se između 1.800 i 2.500 evra, dok su šefovi kuhinja mogli da zarade i do 3.000 evra mesečno. Roštilj majstori zarađivali su između 1.400 i 1.900 evra, pica majstori od 1.900 do 2.500 evra, dok su pomoćni kuvari imali zarade od 1.400 do 1.800 evra. Pomoćni radnici u kuhinji mogli su da računaju na plate od 900 do 1.400 evra. U hotelijerstvu je takođe prisutna velika potražnja za radnicima. Plate sobara i sobarica kretale su se između 900 i 1.400 evra, dok su hotelski fotografi mogli da zarade od 1.000 pa i do 3.000 evra mesečno, u zavisnosti od iskustva i broja angažmana", rekao je on.

Napomenuo je da ovi poslovi često nude dodatne benefite poput obezbeđenog smeštaja i ishrane, što zaposlenima omogućava da veći deo zarade sačuvaju.

"Podaci Infostuda pokazuju i da se kandidati najčešće prijavljuju za pozicije recepcionera, sobarica i pomoćnih radnika u kuhinji, dok najmanje prijava stiže za kvalifikovanije poslove poput kuvara, poslastičara, roštilj majstora i pizza majstora. Upravo to potvrđuje dugogodišnji problem nedostatka stručne radne snage u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, koji je prisutan širom regiona. Za studente su sezonski poslovi često prilika da steknu prvo radno iskustvo i dodatnu zaradu. Najčešće rade kao konobari, prodavci, promoteri ili animatori", zaključio je Turinski.

Regrutacija sezonaca u Hrvatskoj u punom jeku

U Hrvatskoj je regrutacija sezonskih radnika uveliko počela, a oglasi za posao pojavljuju se na društvenim mrežama i platformama za zapošljavanje. Na sajtu Hrvatski zavod za zapošljavanje u kategoriji "Ugostiteljstvo i radnici u turizmu“ trenutno je aktivno više od dve hiljade oglasa, što pokazuje da potražnja za radnom snagom raste kako se približava turistička sezona.

Poslodavci traže domaće i strane radnike, kao i studente, a ponuda sezonskih poslova obuhvata različite delatnosti - od rada u ugostiteljstvu do baštovanstva. Ipak, kandidati često ističu da oglasi ne sadrže potpune informacije o zaradi, što kod dela radnika izaziva nepoverenje.

Satnice od minimalca do atraktivnijih ponuda

Minimalna studentska satnica u Hrvatska za 2026. godinu iznosi oko 6,56 evra. Najčešće ponude za sezonski radnike u ugostiteljstvu kreću se između tog iznosa i devet evra po satu, dok pomoćni kuvari mogu zaraditi oko osam evra po satu, uz dodatne pogodnosti poput smeštaja i obroka.

U turističkom regionu Istra pojedini vodiči turističkih izleta mogu ostvariti i do 12,5 evra po satu, što predstavlja jednu od najviših satnica u sezonskom sektoru.

Problem transparentnosti plata u oglasima

Jedan od problema koji kandidati često ističu jeste praksa poslodavaca da u oglasima koriste formulacije poput „plata po dogovoru“ ili „konkurentna zarada“. Zbog toga se deo radnika ni ne prijavljuje na konkurse.

Kako bi se povećala transparentnost, Evropska unija je usvojila direktivu koja predviđa obavezno objavljivanje plata u oglasima. Hrvatska bi ovu obavezu trebalo da primeni najkasnije do 7. juna 2026. godine, a poslodavci će ubuduće morati da navedu platu ili njen raspon već prilikom objave oglasa.

Rad u inostranstvu postaje sve privlačniji

Sve više radnika razmatra sezonsko zaposlenje izvan regiona, gde su zarade znatno veće. U pokrajini Vorarlberg u Austrija za posao konobara nude se plate između 2.000 i 2.200 evra mesečno uz obezbeđen smeštaj.

Slične ponude postoje i u pokrajini Tirol, ali uz uslov poznavanja nemačkog jezika. Interesovanje postoji i za rad u Nemačka, gde satnice za poslove čišćenja u Minhen dostižu oko 14 evra neto, dok dostavljači u kompaniji DHL mogu zaraditi i više od 16 evra po satu.

Analize koje je objavio DW pokazuju da se u nemačkom sektoru usluga i logistike relativno lako nalaze bolje plaćeni sezonski poslovi.

Sezonski rad i dalje važan izvor radne snage

Na platformama za zapošljavanje, poput Radnik.me, najčešće se nude pozicije konobara, pomoćnih kuvara, recepcionera i sobarica, često uz obezbeđen smeštaj i obroke. Iako se zarade razlikuju u zavisnosti od radnog mesta i iskustva, sezonski rad ostaje važan segment tržišta rada, posebno u primorskim turističkim gradovima tokom letnjih meseci.