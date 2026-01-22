Slušaj vest

Andrea Alfijeri, glavni kuvar hotela Majestic u Madoni di Kampiljo, ponovo je otvorio pitanje hroničnog nedostatka radne snage u italijanskom ugostiteljstvu. Iako nudi platu od 1.600 do 2.200 evra, uz smeštaj, hranu i radno vreme od osam sati dnevno, prijave gotovo i da ne stižu.

Alfijeri je za Korijere dela Sera izjavio da su mladi danas sve manje spremni da prave kompromise čak i kada je reč o poslovima u prestižnim ugostiteljskim objektima.

Hotel sa četiri zvezdice

Prvog radnog dana nakon praznika, 7. januara, Alfijeri je na Instagramu objavio oglas: traže se zaposleni za kuhinju hotela sa četiri zvezdice superior.

Uslovi koje nudi uključuju rad u restoranu visokog standarda, obezbeđen smeštaj u modernim objektima, obroke u sklopu hotela, kao i sigurnu platu i redovno radno vreme.

Međutim, uprkos atraktivnim parametrima, prijava je bilo „iznenađujuće malo“.

"Ovo nije prvi put. I kada sam radio u Milanu, bilo je teško pronaći radnike. Svake godine sve je gore. Problem više nije lokalni već nacionalni“, kaže šef.

Alfijeri smatra da se promenila radna kultura: "Ovo nisu laki poslovi. Radi se i vikendima, i praznicima, i tokom najopterećenijih dana u godini. Kada sam ja počinjao, to je bilo normalno. Danas mladi žele drugačiji ritam.“

Prema njegovim rečima, većina potencijalnih kandidata odustaje upravo zbog rasporeda.

Sistem plata izgleda ovako:

commis chef (najmlađa pozicija): 1.600–1.700 evra

chef de partie / šef smene: 1.900–2.200 evra



Hotel obezbeđuje zaposlenima smeštaj u blizini objekta, moderno uređene zgrade, dvokrevetne sobe sa svim pogodnostima.

"Nisu stanovi, ali su čisti, novi, komforni. Trudimo se da osoblje ima najbolje uslove“, ističe Alfijeri.

Ipak, ni to ne povećava broj prijava.

Ugostitelji širom Italije kažu da je nekada reputacija bila dovoljna da privuče mlade kuvare, konobare i pomoćno osoblje. Danas, ni poznata imena, ni odlični uslovi više ne garantuju interesovanje.

Problem sa zapošljavanjem nije nov, ali se poslednjih godina produbljuje.

Mnogo praznih radnih mesta

Prema podacima italijanskog udruženja ugostitelja, više od 250.000 radnih mesta u sektoru nije popunjeno tokom 2025. i 2026. godine.

Razlozi su promenjene radne navike mlađe generacije, želja za fleksibilnim vremenom, radom od kuće ili digitalnim zanimanjima, sve manja spremnost na sezonski ili smenski rad, konkurencija drugih sektora sa boljim rasporedom

"Ni moj CV ni iskustvo u Milanu i Kurmajuru više ne znače mnogo. Vremena su se promenila“, zaključuje Alfijeri.

Italijanski hotelijeri upozoravaju da bez sistemskih promena, boljih ugovora, fleksibilnijih smena i dodatnih benefita, sektor neće moći da se oporavi.

Za sada, iako je posao dobro plaćen, sa obezbeđenom hranom i krovom nad glavom, čini se da sve manje mladih želi da započne karijeru u kuhinji.