Slušaj vest

Užice, Stazbur (Francuska), Kluž (Rumunija) , Solun (grčka), Kiškunhalaš (Mađarska), Mengeš (Slovenija) i Bijelo Polje (Crna Gora) su gradovi, koji zbog svojih brdovitih ulica i predela, uvode novi model prevoza. Svi nabrojani gradovi su učesnici evropskog projekta "Smart mobility on demand – SIT FLEXI Transfer Network", koji se realizuje u okviru programa URBACT IV, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Ovaj projekat se sprovodi na osnovu uspešnog modela čija se dobra praksa pokazala u međuopštinskoj zajedinici regiona Koimbre iz Portugala.

- Model Demand Responsive Transport (DRT) funkcioniše drugačije od klasičnog javnog prevoza. Umesto fiksnih linija i reda vožnje, prevoz se organizuje samo kada postoji potreba, odnosno nakon što putnik rezerviše vožnju. Sistem zatim optimizuje rutu vozila u skladu sa zahtevima korisnika.– kažu u Gradu Užice.

1/4 Vidi galeriju Umesto autobusa taksi u Užicu Foto: Printscreen/Z. G., Kurir.rs/Z. G.

Kako je navode rezervacija prevoza moguća je na više načina – telefonom, preko mobilne aplikacije ili onlajn, što omogućava da uslugu koriste i stariji građani koji ne koriste digitalne tehnologije.

Ovaj model je u regionu Koimbre pokazao izuzetne rezultate: sistem danas pokriva više od 630 naselja, a u njegovom funkcionisanju učestvuje preko 130 vozača, uglavnom lokalnih taksista integrisanih u javni sistem prevoza.

- Užice će u okviru projekta analizirati mogućnost uvođenja ovakvog sistema u 35 ruralnih naselja, u kojima živi oko 3.800 stanovnika. Zbog planinskog terena i udaljenosti naselja, klasičan autobuski prevoz u ovim područjima često nije ekonomski održiv, pa se stanovnici najčešće oslanjaju na taksi prevoz. Zbog toga je predviđeno da lokalni taksi prevoznici budu uključeni u novi sistem prevoza na zahtev, što predstavlja rešenje koje je već dokazalo svoju efikasnost u regionu Koimbre – kažu u Gradu Užice i dodaju da će se u narednom pripremiti pilot program koji bi se najpre testirao u nekoliko ruralnih naselja, nakon čega bi sistem mogao postepeno da se proširi.

Projekat se realizuje u periodu od novembra 2025. do aprila 2028. godine.