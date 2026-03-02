Slušaj vest

Skupština Grada Trebinja donela je odluku kojom se projekat „Novo Trebinje“ proglašava prioritetnim razvojnim poduhvatom od značaja za dugoročni infrastrukturni, ekonomski, demografski i turistički napredak grada. Kako je naglašeno, reč je o planskom urbanom proširenju Trebinja, praćenom odgovarajućom prostorno-planskom dokumentacijom.

Siniša Vučurević, načelnik Oeljenja za kapitalne investicije u gradskoj upravi Trebinja, pojasnio je da se grad već duže vreme suočava sa nedostatkom prostora za kolektivnu i individualnu stambenu izgradnju.

- Radi se o prostoru površine 380 hektara, koji omogućava sistemsko i fazno planiranje. Mi smo trenutno u završnoj fazi parcelizacije za buduću saobraćajnicu za Novo Trebinje - kazao je on.

Planirano širenje grada na oko 380 hektara stvara uslove za razvoj savremene infrastrukture, izgradnju novih stambenih i poslovnih zona, parkova, kao i brojnih dodatnih sadržaja koji bi trebalo da unaprede kvalitet života građana.

- "Novo Trebinje" donosi i nove investicije, radna mesta i novu životnu energiju, ali pre svega poverenje da se naš grad razvija planski, promišljeno, odgovorno i u interesu svojih građana - saopšteno je iz gradske uprave.