Predstavnici AmCham kompanija članica, na Generalnoj skupštini, pored predsednika, izabrali su još osam članova Upravnog odbora. Poziciju prvog potpredsednika obavljaće, u svom drugom mandatu, Darko Popović, generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora, Banca Intesa. Na mestu drugog potpredsednika, u novom sazivu biće Siniša Daničić, direktor predstavništva Atlantic Grupe u Srbiji.

Novi Upravni odbor AmCham-a Ana Drašković, potpredsednica i generalna direktorka kompanije Visa za Jugoistočnu Evropu. Darko Popović, Banca Intesa, prvi potpredsednik Siniša Daničić, Atlantic Grupa, drugi potpredsednik Članovi:

Igor Lončarević, KPMG, Sekretar blagajnik

Miloš Vučković, Karanović & Partners

Predrag Panić, Yettel Bank

Rosanda Milatović Skorić, OTP Banka Srbije

Saša Marković, Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora

Sandra Marinković, MSD

U jakoj konkurenciji, za članove Upravnog odbora u naredne dve godine, glasovima predstavnika AmCham kompanija članica, izabrani su: Miloš Vučković iz Karanović & Partners, Predrag Panić iz Yettel Bank, Rosanda Milatović Skorić iz OTP Banka Srbije, Saša Marković iz Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora i Sandra Marinković iz MSD.

Završavajući četvorogodišnji mandat na čelu Upravnog odbora, Stefan Lazarević istakao je da godina u kojoj AmCham obeležava 25 godina rada predstavlja važan trenutak za osvrt na rezultate ostvarene zajedno sa članicama i partnerima:

Foto: DEJAN ZIVADINOVIC

- Ponosan sam na činjenicu da je AmCham danas najuticajnija nezavisna biznis organizacija, sa najvećim brojem članica od osnivanja i značajnim doprinosom unapređenju poslovnog ambijenta u Srbiji. U proteklom periodu dodatno je ojačana i naša međunarodna uloga, kroz intenziviranje ekonomskih odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, aktivniji dijalog sa evropskim institucijama i jačanju konkurentnosti srpskih kompanija - izjavio je Lazarević i dodao:

- Uveren sam da će novo rukovodstvo, nastaviti da, kroz otvoren i argumentovan dijalog doprinosi institucionalnim reformama, jačanju vladavine prava i ubrzanju evropskih integracija Srbije.

Foto: DEJAN ZIVADINOVIC

Snaga i uticaj AmCham-a najbolje se ogleda u činjenici da danas okuplja više od 270 američkih, međunarodnih i domaćih kompanija u zemlji, koje su u Srbiju investirale preko 14 milijardi evra i koje zapošljavaju više od 119.000 građana Srbije.

Novoizabrana predsednica Ana Drašković zahvalila se dosadašnjem predsedniku Stefanu Lazareviću na izuzetnim rezultatima ostvarenim tokom njegovog mandata, kao i članicama AmCham-a na posvećenosti, zalaganju i doprinosu unapređenju poslovne klime u Srbiji.

- AmCham već 25 godina predstavlja glas koji je kredibilan i poštovan. Talenti, inovacije, digitalna transformacija i održivost su suštinski pokretači dugoročnog ekonomskog napretka. U tom duhu, kontinuirana podrška procesu integracija u EU ostaće veoma važna, jer je temelj napretka u oblastima koje su neophodne za održivi razvoj lokalne ekonomije. U narednom periodu nastavićemo da gradimo poverenje, kredibilitet i partnerstvo kako bismo poštovali nasleđe AmCham-a i kako bismo oblikovali njegovu budućnost - istakla je Drašković.

Foto: DEJAN ZIVADINOVIC

U godini kada Sjedinjene Američke Države obeležavaju 250 godina nezavisnosti, a AmCham Srbija 25 godina postojanja, prilikom obraćanja AmCham zajednici, Aleksandar Titolo, otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji, izjavio je da je AmCham više od dve decenije snažan i pouzdan partner Ambasade Sjedinjenih Država i igra ključnu ulogu u jačanju ekonomskih veza između naših zemalja.



- Zajedno radimo na unapređenju poslovnog okruženja i stvaranju prilika koje doprinose dugoročnom prosperitetu Srbije. Kako ulazimo u novu eru američko-srpskih odnosa, oslanjamo se na ekspertizu, liderstvo i energiju AmCham zajednice kako bismo dodatno produbili saradnju. Mnoge kompanije koje su večeras ovde - američke, srpske i međunarodne – značajno su investirale i u širem regionu, doprinoseći razvoju i stvaranju ekonomskih veza koje podstiču stabilnost. Stoga, za nas, dugoročna putanja Srbije je vrlo jasna, a to je - podsticajno i otvoreno poslovno okruženje i snažni odnosi sa Sjedinjenim Državama - rekao je Titolo.