Kopaonik biznis forum 2026 okupio više od 1.600 učesnika – fokus na industrijskoj politici i dugoročnom razvoju Srbije

Na XXXIII Kopaonik biznis forumu, koji je i ove godine okupio renomirane stručnjake i eminentna imena iz domaće i regionalne naučne, privredne i političke scene, učestvuje više od 1.600 učesnika tokom četiri dana rada. Skup organizuje Savez ekonomista Srbije, uz podršku brojnih partnera i sponzora.

Centralna tema ovogodišnjeg foruma je "Industrijska politika u funkciji dugoročnog privrednog rasta Srbije“, a kroz tri plenarna zasedanja, 35 panela i više specijalnih obraćanja razmatraju se ključni izazovi i šanse za razvoj domaće ekonomije u savremenim globalnim okolnostima.

Na otvaranju su vodeći akademičari i ekonomski analitičari međunarodnih finansijskih institucija govorili o makroekonomskim prognozama za zemlje Zapadnog Balkana, kao i o rezultatima ekonomske politike Srbije u 2025. godini. Predstavljen je i Indeks korporativne reputacije, dok su završni paneli prvog dana bili posvećeni kreativnim industrijama, "srebrnoj ekonomiji“ kao razvojnoj šansi, kao i primeni veštačke inteligencije i njenim potencijalima i rizicima.

Drugog dana fokus će bio na monetarnoj i fiskalnoj politici, identifikaciji ključnih rizika ekonomskih aktivnosti, kao i na izazovima i perspektivama Srbije i regiona u primeni industrijske politike, digitalne transformacije i razvoja tržišta kapitala. Razmatrane su i teme vezane za fin-tech sektor, lizing industriju, osiguranje i investicione tokove, uz poseban osvrt na pripreme za međunarodnu izložbu EXPO 2027.

Foto: Milan Ilić/Beta

Treći dan foruma donosi diskusije o energetskoj tranziciji, infrastrukturi i povezivanju, finansijskoj industriji, obrazovanju, trendovima na tržištu nekretnina, kao i o ESG standardima i cirkularnoj ekonomiji. U večernjim sesijama razgovara se o ekonomiji destinacije, klimatskim promenama, održivoj poljoprivredi i ulozi bankarskog sektora u privrednom razvoju.

Završni dan biće posvećen mladima, generaciji Alfa i Z u eri veštačke inteligencije, kao i kulturi kao pokretaču ekonomskog razvoja, dok će završna panel-rasprava biti usmerena na razvoj sektora zdravstvenih usluga.

U radu Foruma učestvuje više od 200 panelista, uključujući predstavnike Vlade Srbije, Narodne banke Srbije, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i globalnih kompanija. Organizatori ističu da Forum nastavlja da bude najvažnija platforma za dijalog o ekonomskim reformama, investicijama i strateškom razvoju zemlje.

Generalni sponzor Foruma je NLB Komercijalna banka, dok je kompanija Mastercard partner događaja jedanaestu godinu zaredom. Organizaciju podržava i veliki broj domaćih i međunarodnih kompanija, a domaćin skupa je kompanija MK Group.

Učesnicima su na raspolaganju i digitalni sadržaji - dnevni pregledi, video-snimci panela i direktni prenosi, kao i specijalna mobilna aplikacija putem koje mogu da prate kompletan program i prateće informacije.

Kopaonik biznis forum još jednom potvrđuje svoju ulogu centralnog mesta susreta privrede, države i struke, sa ciljem definisanja održivog modela rasta i jačanja konkurentnosti srpske ekonomije u godinama koje dolaze.