Sve veću ulogu imaju sposobnost privrede da privuče investicije, kredibilitet institucija, reputacija kompanija i usklađenost sa novim regulatornim pravilima. Upravo ova pitanja biće u fokusu diskusija tokom tradicionalnog 33. Kopaonik biznis foruma, koji ove godine posebno razmatra kako se meri uspeh privrede u uslovima promenjenih globalnih pravila igre.

U okviru centralne teme Foruma, posvećene industrijskoj politici kao osnovi dugoročnog privrednog rasta, konkurentnost se sagledava kao rezultat kombinacije javnih politika, investicionog ambijenta i institucionalne stabilnosti. Srpski Davos otvara prostor za razgovor o tome kako zemlje i kompanije mogu da očuvaju i unaprede svoju poziciju u okruženju pojačanih tržišnih pritisaka, regulatornih zahteva i sve izraženije globalne konkurencije.

Poseban doprinos ovim temama daće i razgovori sa istaknutim međunarodnim ekonomistima i stručnjacima, kroz koje će se dodatno predstaviti različiti aspekti konkurentnosti. U razgovorima sa Omarom Licandrom, profesorom Univerziteta u Notingemu, kao i članu Upravnog odbora Svetske organizacije ekonomista biće razmatrano kako se konkurentnost nacionalnih ekonomija posmatra u širem globalnom kontekstu i u vezi sa savremenim međunarodnim ekonomskim debatama, uključujući i teme koje su u fokusu svetskih ekonomskih foruma i kongresa.

Dok kroz diskusije sa Guillaumeom Lehallierom direktorom Affinity Europe Marsh, pažnja će biti usmerena na pitanja rizika, stabilnosti i otpornosti ekonomskih sistema, kao faktora koji sve snažnije utiču na investicione odluke i dugoročno pozicioniranje privrede. Razgovori sa profesorom Davidom Reibsteinom dodatno će otvoriti temu reputacije i poverenja kao ključnih elemenata konkurentnosti i načina na koji percepcija tržišta i investitora oblikuje ekonomske rezultate.

Tema konkurentnosti biće razmatrana i kroz panel diskusije posvećene privredi Srbije iz ugla investitora, analizi institucionalnih i strukturnih faktora koji utiču na poslovni ambijent, kao i kroz prezentaciju KBF indeksa kompanijske reputacije. Poseban akcenat biće stavljen i na uticaj regulatornog okvira, uključujući ESG standarde, dekarbonizaciju industrije i nove trgovinske mehanizme poput CBAM-a, na poslovanje kompanija i izvozni potencijal privrede.

Kao 33. izdanje najznačajnijeg i najdugovečnijeg ekonomskog događaja u regionu, Kopaonik biznis forum i ove godine potvrđuje svoju ulogu platforme na kojoj se konkurentnost razmatra sistemski, kroz povezivanje ekonomskih politika, investicija, reputacije i međunarodnog konteksta.

U vremenu izraženih globalnih neizvesnosti, Kopaonik biznis forum ostaje mesto na kojem se, kroz dijalog sa relevantnim domaćim i međunarodnim sagovornicima, traže održiva rešenja za unapređenje konkurentnosti, poslovnog ambijenta i ukupnog stanja privrede.