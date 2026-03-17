Usled generalnog štrajka zaposlenih na aerodromu Berlin Brandenburg u Nemačkoj, koji je najavljen za sutra 18. marta 2026, Er Srbija je prinuđena da otkaže letove između Beograda i Berlina JU356 i JU357.

Putnici će biti preusmereni na letove JU354/5 planirane za 19. mart, koji će se obaviti po redovnom redu letenja, kao i druge alternativne letove.

Er Srbija žali zbog promena do kojih je došlo usled štrajka na aerodromu u Berlinu i preduzima sve što je u njenoj moći da bi pružila podršku putnicima na navedenim letovima.