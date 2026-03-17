Usled generalnog štrajka zaposlenih na aerodromu Berlin Brandenburg u Nemačkoj, koji je najavljen za sutra 18. marta 2026, Er Srbija je prinuđena da otkaže letove između Beograda i Berlina JU356 i JU357.

Putnici će biti preusmereni na letove JU354/5 planirane za 19. mart, koji će se obaviti po redovnom redu letenja, kao i druge alternativne letove.

Er Srbija žali zbog promena do kojih je došlo usled štrajka na aerodromu u Berlinu i preduzima sve što je u njenoj moći da bi pružila podršku putnicima na navedenim letovima.

Za više informacija, molimo putnike da pozovu Kontakt centar Er Srbije na 0800 111 528 iz Srbije, na +381 11 311 21 23 iz inostranstva, da posete veb-sajt airserbia.com ili Er Srbija stranice na društvenim mrežama.

Ne propustiteInfoBizEr Srbija širi mrežu na Jadranu: Preko leta direktni letovi do ostrva Brač
avion Er Srbije u Dubaiju
InfoBizHoće li Er Srbija ući u avio-alijansu? Direktor Jirži Marek ima jasnu računicu i jedan uslov
Avion embraer Er Srbija
InfoBizBojana Knežević: Er Srbija 2025. realizovala veliki broj projekata društvene odgovornosti
Bojana Knežević
InfoBizBeograd domaći međunarodne konferencije avio kompanija ERA: Prisustvuje i prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali
Screenshot 2026-03-08 093648.png