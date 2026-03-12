Slušaj vest

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek izjavio je danas, na regionalnoj konferenciji avio-kompanija ERA u Beogradu, da je nacionalni avio-prevoznik otvoren za saradnju sa svim zainteresovanim partnerima i istakao da je srpska prestonica postala regionalni centar avio-saobraćaja.

- Beograd je postao centar gravitacije u regionu, on je regionalni hab. Aerodrom nastavlja sa infrastrukturnim unapređenjima, a počelo je i dodatno proširenje novim gejtovima za potrebe Ekspa 2027 - rekao je Marek na panelu "Izgradnja flote spremne za budućnost Er Srbije: partnerstva sa Erbasom, ATR-om i Embraerom".

Govoreći o mogućoj konsolidaciji avio-saobraćaja u regionu, Marek ističe da će Srbija omogućiti rad novim avio-kompanijama sve dok "raste" beogradski aerodrom.

Kao primer navodi jordansku avio-kompaniju Royal Jordanian, koja uspostavlja letove ka Beogradu.

- Oni dobijaju pristup našoj mreži letova, bez naše mreže verovatno ne bi ni došli u Beograd. Tu je i SCAT Airlines iz Kazakhstan, a postoji još nekoliko aviokompanija sa kojima razgovaram - rekao je Marek u Kraun Plazi.

On ističe da infrastruktura, u kombinaciji sa otvorenošću za saradnju, donosi efikasnost u poslovanju.

Ulazak Er Srbije u alijansu

Na pitanje da li Er Srbija planira ulazak u neku avio-alijansu, Marek kaže da u trenutnim okolnostima to nema puno smisla.

- Osim ako se ozbiljno ne restrukturiraju i ne počnu da poštuju manje avio-kompanije. Ako ulazite u alijansu gde vi najviše dajete, a malo dobijate zauzvrat, onda nema svrhe. Posebno u našem slučaju, pošto imamo određenu prednost. Imamo pristup balkanskom regionu, sa oko 16 destinacija - naveo je Marek.

Foto: Marko Karović

Dodaje da mali avio-prevoznici ne ostvaruju jednake prednosti u alijansama kao ostali i da bi Er Srbija postala deo alijanse, samo ukoliko bi se to promenilo.

- Er Srbija bi ušla u alijansu samo ako bi odnos bio ravnopravan i ako bi korist bila obostrana - istakao je Marek.

On je istakao da za Er Srbiju domet više nije problem imajući u vidu da kompanija leti na više od 100 destinacija.

- Nema još mnogo mesta koja možemo da dodamo u mrežu. Za nas domet više nije problem, jer imamo i mešovitu flotu koja nam, po pitanju kapaciteta, omogućava da letimo praktično gde god je potrebno. Nastavićemo da se fokusiramo na jačanje našeg haba u Beogradu, uz dodavanje nekih novih destinacija - rekao je Marek.

Povećanje broja letova

Za Er Srbiju je, kako kaže, bolje da se poveća broj letova nego kapacitet aviona.

- Za nas avioni iz "ATR aircraft family" funkcionišu veoma dobro za regionalne linije, posebno sada kada raste cena goriva. To je pravi avion za takve rute. Umesto da pošaljemo jedan mlazni avion u region, možemo da pošaljemo dva ili tri ATR leta, a povezanost putnika će biti bolja - objašnjava Marek.

Prema njegovim rečima, okosnica mreže će i dalje biti Airbus avioni.

- Očekujemo da će se u narednim godinama mnogo A320 aviona vratiti na tržište, pa će cene biti povoljne. Tu je i Embraer, čiju flotu trenutno proširujemo. Za nas je to avion koji omogućava povećanje frekvencije letova, ali i da zadržimo većinu destinacija i tokom zimske sezone - rekao je Marek.

On je istakao da Er Sbija uzima avione samo kada postoji korist za kompaniju, a ne iz očajničke potrebe za njima.

- Trenutno imamo više od 50 odsto tržišnog učešća, što smatramo veoma zdravim, jer je konkurencija takođe potrebna da biste ostali budni i konkurentni. Nemam ambiciju da Er Srbija ima mnogo više od toga. Mislim da nikada nećemo preći 60 odsto tržišnog učešća - kazao je Marek.

Isplativost novih linija

On je istakao da nova linija za Tbilisi u velikoj meri zavisi od transfernih putnika, a da isto očekuje i od leta za Baku, koji će uskoro biti uspostavljen.

- Ako imate mrežu od, recimo, više od 100 destinacija i pošaljete avion Embraer sa oko 118 sedišta, dovoljno je da sa svake destinacije imate po jednog putnika koji preseda i avion je već pun. Drugim rečima, mislim da već imamo kritičnu masu - rekao je Marek.

On je istakao da na bugarskom i rumunskom tržištu vidi priliku za dalji rast.

- Ali mislim da je osnovna veličina mreže već dostignuta. Na kraju, danas više nije toliko važno da li je konkurent low-cost avio-kompanija ili neka druga. Cena avionskih karata je postala svojevrsna roba. Drugim rečima, nije presudno ko je operater leta - putnik je taj koji na kraju odlučuje - zaključio je generalni direktor Er Srbije.

U Beogradu je juče počela dvodnevna regionalna konferencija avio-kompanija ERA, a svečanom otvaranju prisustvovao je i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Konferencija je okupila članove evropskih regionalnih avio-kompanija, među kojima je i Er Srbija.

Događaj je prilika za umrežavanje, koja će omogućiti učesnicima da se povežu sa kolegama iz članstva ERA i predstavnicima više od 220 kompanija iz vazduhoplovnog ekosistema, uključujući i rukovodioce iz 55 avio-kompanija članica ERA.