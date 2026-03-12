Vlada Srbije odlučila: Država uvodi obavezne pisane ugovore za otkup pšenice, mleka, voća, povrća, meda i drugih proizvoda
Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici Odluku o utvrđivanju poljoprivrednih proizvoda iz sektora u kojima je obavezno zaključenje ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača.
Odlukom je propisano da je pri svakoj isporuci poljoprivrednih proizvoda od strane poljoprivrednog proizvođača prerađivaču ili otkupljivaču neophodno zaključiti pisani ugovor u sledećim sektorima:
- Žitarice, za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz
- Voće i povrće, i to za sledeće sveže poljoprivredne proizvode: paradajz, crni i beli luk, kupus, šargarepa, krastavci i kornišoni, paprika, jabuke, višnje, šljive, maline, kupine i borovnice
- Prerađevine od voća i povrća, i to za: smrznute maline, kupine, višnje, borovnice i šljive
- Goveđe i teleće meso, za stoku za klanje
- Mleko i mlečni proizvodi, i to za sirovo kravlje, ovčije i kozje mleko
- Svinjsko meso, za žive svinje za klanje
- Pčelinji proizvodi, za prirodni med i druge proizvode pčelarstva
- Drugi proizvodi, i to za merkantilni krompir.
- Cilj ove mere je uređenje tržišnih odnosa, veća pravna sigurnost za poljoprivredne proizvođače, kao i transparentniji i stabilniji uslovi poslovanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru - poručio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić.
Odluka je doneta u skladu sa Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Biznis Kurir