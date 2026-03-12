Slušaj vest

Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici Odluku o utvrđivanju poljoprivrednih proizvoda iz sektora u kojima je obavezno zaključenje ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača.

Odlukom je propisano da je pri svakoj isporuci poljoprivrednih proizvoda od strane poljoprivrednog proizvođača prerađivaču ili otkupljivaču neophodno zaključiti pisani ugovor u sledećim sektorima:

Žitarice, za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz

Voće i povrće, i to za sledeće sveže poljoprivredne proizvode: paradajz, crni i beli luk, kupus, šargarepa, krastavci i kornišoni, paprika, jabuke, višnje, šljive, maline, kupine i borovnice

Prerađevine od voća i povrća, i to za: smrznute maline, kupine, višnje, borovnice i šljive

Goveđe i teleće meso, za stoku za klanje

Mleko i mlečni proizvodi, i to za sirovo kravlje, ovčije i kozje mleko

Svinjsko meso, za žive svinje za klanje

Pčelinji proizvodi, za prirodni med i druge proizvode pčelarstva

Drugi proizvodi, i to za merkantilni krompir.

- Cilj ove mere je uređenje tržišnih odnosa, veća pravna sigurnost za poljoprivredne proizvođače, kao i transparentniji i stabilniji uslovi poslovanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru - poručio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić.

Odluka je doneta u skladu sa Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".