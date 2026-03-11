Slušaj vest

Nakon dužeg perioda zatvorenih vrata, prostor robne kuće Nama u Radićevoj ponovo će oživeti i vratiti deo poznate gradske svakodnevice. Prodavnica na adresi Radićeva 1 svoja vrata za građane otvoriće u četvrtak, 12. marta 2026. godine, od 8 časova.

Ova lokacija decenijama je bila deo svakodnevice brojnih Zagrepčana. Smeštena na putu ka Gornjem gradu, bila je mnogo više od mesta za kupovinu — bila je deo gradskog ritma, mesto susreta i jedna od prepoznatljivih tačaka u samom srcu Zagreba.

Robne kuće Nama već decenijama zauzimaju posebno mesto u zagrebačkoj trgovačkoj tradiciji i kolektivnom sećanju grada, a povratak prodavnice na ovu lokaciju za mnoge građane predstavlja i povratak dela poznate gradske atmosfere.

Ponovno otvaranje donosi novo poglavlje, ali i onu istu Namu koju građani pamte i vole. Posetioci će moći da razgledaju odeljenja ženske konfekcije, obuće i kožne galanterije, a povodom otvaranja pripremljena je i posebna pogodnost za kupce.

Na dan otvaranja, 12. marta, kupce očekuje 20 odsto popusta na žensku konfekciju, kao mala zahvalnost svima koji su godinama prepoznavali i voleli ovu zagrebačku robnu kuću.

"Radićeva ima srce, ima tradiciju — ima Namu“, poruka je kojom se obeležava povratak prodavnice u ovu istorijsku zagrebačku ulicu i nastavak priče koja je generacijama bila deo gradskog života metropole.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

