Poslednjih 25 godina Nama je bila u stečajnom postupku, a u protekle dve godine trajao je dugotrajan proces prodaje njene imovine i prostora.

Krajem prošle godine zgrada je prodata splitskoj firmi Šesti d.o.o., čime je postalo jasno da se bliži kraj jedne važne zagrebačke priče.

Nakon 25 godina stečaja Trgovački sud u Zagrebu potvrdio je da je NAMA prodata. Kupac je splitska firma koja je dužna da uplati 12 miliona evra, što zapravo čini ostatak dogovorene cene. Dužni su i da preuzmu opremu, inventar, kao i da kupe trgovačku robu po nabavnoj ceni, onu koja ostane, javio je HRT.

Mnoge zanima što će biti sa zaposlenima, jer kupac je dužan da ih zadrži u sledeće dve godine i ponudi im ugovor kakav su imali do sada.

Rasprodaja robe

Juče su Zagrepčane na izlozima NAMA (Narodni Magazin) dočekali natpisi koji najavljuju rasprodaju zbog zatvaranja robne kuće.

Iz NAMA su istakli da popusti od 30 odsto važe do 13. februara, a obračunavaju se na kasi. Sniženje se ne odnosi na već snižene i akcijske artikle, obuću, poklon-bonove, duvanske proizvode, bonove za mobilne telefone i ZG torbe.

Na društvenim mrežama NAMA se oprostila od svojih kupaca i sugrađana rečima:

"Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, zahvaljujemo vam na vernosti u proteklih 140 godina. Neke priče traju decenijama i ostaju u sećanjima, kroz male rituale, poznate izloge i puteve kojima smo prolazili gotovo bez razmišljanja. Ova priča se polako privodi kraju, ali želimo da je završimo onako kako je i živela – s vama. Hvala vam na poverenju, vernosti i svim zajedničkim godinama. Povodom zatvaranja robne kuće Ilica, ostvarite -30% na rasprodaji".

Mnogi korisnici Fejsbuka izrazili su žaljenje zbog zatvaranja robne kuće. U komentarima se može pročitati: “Stvarno puca plavo srce”, "Odlazi zaštitni znak Zagreba. Baš tužno", "Koja je ovo tuga", "E moj Zagrebe…".

Nama je tokom gotovo 140 godina postojanja bila simbol zagrebačke trgovačke scene, mesto susreta i poznatih izloga koji su generacijama oblikovali gradski identitet. Rasprodaja i zatvaranje robne kuće označavaju kraj jedne ere i otvaraju novu fazu za prostor u Ilici, koji će ubuduće imati drugačiju namenu, pišu hrvatski mediji.

Istorija robne kuće NAMA

NAMA (Narodni Magazin) nastala je iz trgovačke kuće "Kastner i Öhler", otvorene u Zagrebu 1881. godine od strane bečkih trgovaca češkog i jevrejskog porekla. Vremenom je postala simbol moderne trgovine sa raskošnim izlozima, samoposlugom i kataloškom prodajom.

Nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, u Beogradu je osnovana trgovinska organizacija "NAMA", koja je nacionalizacijom preuzela dotadašnju kuću i započela rad u okviru tadašnje države.

Tokom narednih decenija NAMA se snažno širila i postala jedan od najvećih lanaca robnih kuća u SFR Jugoslaviji, sa objektima širom Hrvatske, Slovenije, ali i Srbije, uključujući i Beograd. U periodu najvećeg rasta zapošljavala je više hiljada radnika i imala značajan udeo u maloprodaji.

Tokom 90-ih godina, usled rata i privatizacije, poslovanje je naglo oslabilo, a 2000. godine NAMA odlazi u stečaj, koji je potrajao više od dve decenije odnosno do danas.