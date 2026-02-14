Slušaj vest

Završetak Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) mnogima otvara širok spektar mogućnosti na tržištu rada. No, pitanje koje brojni diplomci postavljaju nije samo gde se zaposliti, već koje su među boljim firmama u Hrvatskoj za početak ili nastavak karijere.

"Koje su među boljim firmama u RH nakon što sam završio FER? Da nisu isključivo programerske, znači od embedded firmi do automatike“, piše autor objave na Redditu.

Jedan od komentatora napisao mu je da je u Hrvatskoj primoran da bira od najvećih zala ono koje je najmanje. Savetovao mu je da, ako mu je stalo do primanja, ode u Švajcarsku, Dansku ili nordijske zemlje.

Loše plate?

"Radno vreme 7–8 sati minus pauza od 45 minuta. Radiš lagano, normalnim tempom, i plata je najmanje tri puta veća nego ovde. Možda će ti početna biti nešto manja, oko 4–5 hiljada evra, ali ići će samo naviše. Za 2–3 godine bićeš na 7–8 hiljada evra“, napisao mu je komentator.

Drugi mu je komentator predložio Rimac, na šta je autor objave napisao kako je čuo da su početnici tamo prilično potplaćeni.

"Nije mi jasan taj mindset. Nisi potplaćen, već doslovno ništa ne znaš u praksi. Nijedan posao se ne uči na fakultetu/u školi, tamo se uči teorija. A da radiš, učiš na praksi/obuci direktno na radnom mestu. A onda, nakon što stekneš nešto staža i iskustva, tek tada možeš da izjaviš da zapravo nešto razumeš i znaš, pa možeš da tražiš veću platu ili drugi, bolji posao“, napisao mu je.

Odlazak iz Hrvatske

"Tebi je cilj da dobiješ staž/sate u svom zanimanju. Prve plate su uvek loše i niko te ne poštuje preterano, bez obzira na to kakvu diplomu imaš, ali to ima svoju poentu. Da ti u CV-ju piše da si radio kod tog i tog, odnosno da znaš šta radiš. Jer to bolje radno mesto će želeti da vidi takve poslove u tvojoj biografiji“, stoji u komentaru.

Za kraj su mu još jednom savetovali da ode iz Hrvatske, gde će moći da radi na modernim tehnologijama i standardima, uz znatno veće prihode.