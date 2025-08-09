U Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i Americi ne kisele na terasi i u podrumu

U Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i Americi ne kisele na terasi i u podrumu

Sezona spremanja zimnice polako se primiče, a sudeći prema podacima od prošle godine, velike količine kiselog kupusa, pasterizovanih krastavčića, kuvanog paradajza, barenih paprika i različitih džemova završiće i ove godine u inostranstvu, i to upravo u onim zemljama u kojima živi najviše srpskih državljana.

Da Srbi gde god da žive na kugli zemaljskoj ne mogu bez sarme i domaće zimnice, pokazuje podatak da su u 2014. godini iz Srbije izvezene 9.194 tone kiselog kupusa.

Nemaju gastarbajteri baš uslova da kisele, a vole kupus našeg porekla pa je to jedan od razloga tolikog otpremanja preko naših granica. I to nije sve. Van granica Srbije otišlo je i 6.904 tone kiselih krastavčića, 5.907 tona kuvanog paradajza, 386 tona barenih paprika i 48 tona džemova, marmelada i drugih proizvoda od voća.

A ono što odmah upada u oči kad se pogledaju podaci koje je Kurir dobio od Republičkog zavoda za statistiku je da su najveće količine zimnice isporučene uglavnom zemljama u kojima je brojna srpska dijaspora.

GDE SMO NAJVIŠE IZVOZILI ZIMNICU Kupus Zemlja količina vrednost Rumunija 4.251 3,3 miliona

Nemačka 2.399 1,78 miliona

Austrija 561 497.000

Crna Gora 342 300.000

Francuska 270 225.000

Španija 199 166.000

SAD 190 192.000

Švedska 187 130.000

Švajcarska 138 115.000 Konzervisani krastavci i kornišoni Nemačka 4.517 5,8 miliona evra Hrvatska 629 736.000 evra

Crna Gora 541 710.000

BiH 464 618.000

Mađarska 453 357.000 Konzervisani paradajz Hrvatska 1.717 1,63 miliona evra BIH 1.254 1 milion evra

Severna Makedonija 1.192 1.021 Konzervisana paprika Nemačka 288 375.000 evra

BiH 26 44.000

Francuska 21 32.000 evra Džemovi Slovenija 28 40.000 evra

Bugarska 15 27.000 evra *Izvor: RZS

** Količina u tonama, vrednost u evrima

Kiselog kupusa je najviše otišlo u Rumuniju (4.251 tona), a onda slede po našu dijasporu posebno važne zemlje Nemačka (2.399 tona) i Austrija (561), a stizao je čak i do Kanade (15 tona) i daleke Australije (10). Nisu zanemarljive ni količine koje su isporučene Švajcarskoj, Švedskoj i SAD.

Kiseli kupus iz Srbije 2024. najviše je izvožen u Rumuniju i Nemačku Foto: Shutterstock

I po izvozu konzervisanih krastavčića i kornišona Nemačka je bila zemlja broj jedan, jer joj je isporučeno 4.517 tona ove vrste zimnice, a zatim slede bivše jugoslovenske republike Hrvatska, koja je uvezla 629 tona, Crna Gora sa uvezenih 541 tonu i BiH, kojoj su isporučene 464 tone.

Konzervisani paradajz je najviše izvožen u komšiluk - Hrvatsku (1.717 tona), BiH (1.254) i Severnu Makedoniju (1.192).

Konzervisane ili barene paprike u Nemačku je izvezeno 288 tona, u BiH 26, dok je u Francuskoj pojedena 21 tona.

Što se džemova tiče, oni su izvoženi u malo manjem obimu od kisele zimnice, a najviše su ih prošle godine uvezli Slovenci (28 tona) i Bugari (15).

Kad sve ove tone preračunamo u novac, vidi se da smo od izvoza kiselog kupusa inkasirali 7,41 milion evra, od kiselih krastavčića 8,68 miliona, od paprika 541.000, kuvanog paradajza 5,2 miliona i od džemova 84.000 evra.