Penzioneri u Srbiji na meti prevaranata

Fond PIO dao je jasan odgovor na ovu dilemu i objasnio zašto zakon ne dozvoljava promenu statusa korisnika.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) dao je jasan odgovor: zakon ne predviđa prelazak sa invalidske na starosnu penziju samo na osnovu godina života.

Različiti osnovi za ostvarivanje prava

Prema objašnjenju Fonda PIO, invalidska i starosna penzija ostvaruju se po različitim zakonskim osnovima.

Invalidska penzija se priznaje kada se utvrdi potpuni gubitak radne sposobnosti, bez obzira na godine života, dok se starosna penzija ostvaruje isključivo na osnovu navršenih godina života i potrebnog penzijskog staža.

Zbog toga korisnici invalidske penzije imaju drugačiji pravni status u odnosu na korisnike starosne penzije.

Foto: Shutterstock

Zašto nije moguće promeniti status korisnika

Iz Fonda PIO navode da ne postoji zakonski osnov da korisnik invalidske penzije, kada ispuni godine za starosnu penziju, automatski ili naknadno stekne status korisnika starosne penzije.

Kako se objašnjava, promena statusa korisnika dovela bi u pitanje opravdanost prava na invalidsku penziju koje je prvobitno priznato na osnovu zdravstvenog stanja.

"Promenom statusa korisnika dovela bi se u pitanje opravdanost korišćenja invalidske penzije koja je prvobitno stečena“, navodi se u zvaničnom odgovoru Fonda PIO.

Šta se dešava kada korisnik invalidske penzije napuni 65 godina

Navršavanje 65 godina života ne utiče na status korisnika invalidske penzije. Korisnik nastavlja da prima invalidsku penziju pod istim uslovima pod kojima mu je pravo i priznato, bez automatskog prelaska na starosnu penziju.