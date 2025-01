Pravo na invalidsku penziju imaju svi za koje se utvrdi da je gubitak radne sposobnosti nastao do neophodnih godina za starosnu penziju. Takođe, pravo na invalidsku penziju se ostvaruje:

- do 20 godina je potrebna najmanje jedna godina staža osiguranja

- do 25 godina dve godine staža osiguranja

- do 30 godina su potrebne 3 godine staža osiguranja