Možete da nastavite da radite i dok primate invalidsku penziju, ali pod određenim uslovima.

Sve veći broj oglasa za posao menja pravila igre na tržištu rada. Starosna granica i penzionerski status više nisu nepremostive prepreke – među traženima su i oni za koje se do juče smatralo da su “izvan radne snage”.

Penzioneri, pa čak i invalidski, sve češće dobijaju priliku da rade, ali iza te nove šanse krije se niz zakonskih ograničenja i pitanja: gde, kako i pod kojim uslovima mogu da zarade dodatni prihod, a da ne ugroze pravo na penziju?

Primera radi, bivši kapetan Vojske Srbije, Milan L, otišao je u invalidsku penziju zbog povrede na radu. Danas mu se nudi posao u privatnom obezbeđenju. Dilema koju ima – da li može da prihvati angažman i nosi oružje – nije usamljena, a odgovor zavisi isključivo od zakona.

Šta kaže zakon?

Prema propisima, korisnici invalidskih penzija ne mogu sklopiti ugovor o stalnom radnom odnosu, jer bi to značilo da se preispituje ranije utvrđena potpuna nesposobnost za rad. U slučaju da lekarske komisije procene da je sposobnost delimično vraćena, penzija može biti ukinuta.

Međutim, zakon dopušta rad na osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, kao i povremenih i privremenih angažmana, i tada nema rizika od kontrolnih pregleda niti gubitka primanja.

U praksi, sve je više penzionera koji se angažuju u maloprodaji, dostavi, čišćenju, distribuciji, pa i u obezbeđenju – najčešće za fiksnu nadoknadu po dogovorenom poslu, bez radnog odnosa i doprinosa. Tako dolaze do dodatnog prihoda, a istovremeno zadržavaju pravo na penziju. Tek ukoliko penzioner uđe u redovan radni odnos, Fond PIO ga po službenoj dužnosti upućuje na kontrolni pregled, a neodazivanje na zakazani termin dovodi do obustave isplate.

Vojna lica i policija

Profesionalna vojna i policijska lica sa potpunim gubitkom sposobnosti za službu i dalje mogu da rade u privatnom sektoru.

Poslovi čuvara, zaštitara ili nadzornih radnika u tržnim centrima, stambenim zgradama i poslovnim objektima nisu zabranjeni, jer invalidnost u ovom slučaju znači nemogućnost obavljanja ranijeg, specifičnog zanimanja, a ne apsolutnu radnu nesposobnost.

Ipak, ako je invalidnost nastala po osnovu dijagnoze koja zabranjuje nošenje oružja, angažman u obezbeđenju se obavlja bez oružja.

Visina penzije

Prema podacima iz februara 2025, prosečna invalidska penzija u Srbiji iznosi oko 46.500 dinara. Oni koji su pre penzionisanja bili zaposleni primaju u proseku oko 43.400, bivši samostalci oko 40.700, dok poljoprivrednici imaju najniže proseke, oko 21.000 dinara mesečno.

Ako je invalidnost posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, zakon priznaje staž kao da je osoba radila 40 godina, bez obzira na stvarno iskustvo, što ovu grupu stavlja u povoljniji položaj.

Radna mesta

Radna mesta na kojima se najčešće angažuju ovakvi radnici obuhvataju kontrolu pristupa, nadzor ulaza, bezbednost u trgovačkim i poslovnim centrima, čuvanje gradilišta ili firmi, ali i druge uslužne poslove koji ne zahtevaju naporne fizičke aktivnosti. Sve to je u skladu sa uredbama Fonda PIO, koje omogućavaju dodatno angažovanje bez rizika za već ostvarena penziona prava.

Ovaj trend pokazuje kako tržište rada u Srbiji polako menja sliku o tome ko je “zapošljiv”. Sve više poslodavaca otvara vrata i onima koji su do juče smatrani izvan radne snage, dok zakon balansira između zaštite penzionih prava i potrebe privrede za ljudskim resursima. Za mnoge penzionere to znači novu šansu – dodatni prihod, osećaj korisnosti i aktivno učešće u društvu, ali uvek pod uslovom da angažman bude u okvirima koje zakon jasno dopušta.