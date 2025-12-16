Slušaj vest

U partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Evropskom investicionom bankom (EIB) u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uspostavio je novi model za finansiranje zelenih investicija. Ovaj model, uz obezbeđena sopstvena sredstva korisnika i bespovratna sredstva donatora, uključuje i posebno prilagođene, povoljnije kredite komercijalnih banaka. Cilj većeg uključivanja banaka u finansiranje zelenih projekata privatnog i javnog sektora je ubrzanje zelene tranzicije u Srbiji.

„Ministarstvo podržava inicijative koje podstiču zelenu tranziciju i sprovođenje Zelene agende, uvodeći savremene standarde u oblast zaštite životne sredine. Saradnja sa UNDP-em i Evropskom investicionom bankom pokazuje da je moguće obezbediti održiv model finansiranja zelenih investicija za privredu i tako ubrzati zelenu tranziciju u Srbiji. Ovakvi programi ne samo da podstiču ulaganja u savremene tehnologije, već pomažu domaćoj privredi da uvede evropske i svetske ekološke standarde, što je i naš strateški cilj“, ističe ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. Ričard Koli, šef sektora za saradnju pri Ambasadi Švajcarske smatra da zelena tranzicija može značajno da napreduje uz aktivno uključivanje privatnog sektora i komercijalnih banaka. „Ponosni smo što, u partnerstvu sa bankama koje su učestvovale na javnom pozivu, podržavamo prvih šest zelenih investicija. Ovaj model udruženog finansiranja ima zanimljiv potencijal da ubrza sprovođenje održivih i dugoročno isplativih rešenja širom Srbije.”

„Kroz ovu partnersku inicijativu zajednički smo razvili pristup koji pomaže u prepoznavanju i pripremi projekata sa potencijalom za finansiranje iz više izvora. Pružili smo podršku i posredovali između komercijalnih banaka i kompanija, čime smo značajno doprineli sprovođenju zelene tranzicije Srbije“, kaže Damjan Sorel, šef regionalnog centra EIB-a za Zapadni Balkan. O modelu udruženog zelenog finansiranja UNDP je kompanijama koje su izabrane putem javnog poziva kompanijama i bankama da zajedno ulažu u zelenu tranziciju u Srbijipružio stručnu podršku za razvoj tehnički zrelih, isplativih i održivih investicija. Šest najizvodljivijih među njima odabrano je za sufinansiranje sredstvima Vlade Švajcarske u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji". To je ove projekte učinilo finansijski sigurnijim i za bankarske investicije, zbog čega su dobili posebno prilagođene kredite, što uključuje niže kamate i duži rok otplate, od banaka koje su se odazvale UNDP-jevom javnom pozivu za ubrzanje zelene transformacije privrede i društva u Srbiji. Međunjima su OTP Banka, Banka Intesa, ProCredit banka, Erste Banka, NLB Komercijalna banka, UniCredit banka, UniCredit leasing i ALTA Leasing. Na ovaj način biće finansirano šest novih zelenih projekata javnih i privatnih preduzeća, koji doprinose smanjenju emisija sa efektom staklene bašte i zagađenja vazduha, efikasnijem korišćenju resursa i jačanju klimatske otpornosti lokalnih zajednica.

„Program nam je omogućio da još preciznije identifikujemo održive inicijative i efikasno usmerimo raspoloživa sredstva ka zelenim investicijama koje su sigurnije i kvalitetnije“, objašnjava Zoran Žunjić, direktor Odeljenja za prodaju srednjim klijentima privrede OTP banke Srbija. „Uključivanje bankarskog sektora u model udruženog finansiranja omogućava proširenje oblasti koje su isplative za zelene investicije. Na primer, partnerske banke su već ranije prepoznale ulaganja u energetsku efikasnost kao isplativa, a sada su spremne da podrže i druge vrste ulaganja, poput modernizacije proizvodnih procesa i sistema grejanja i hlađenja, izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda i drugih vrsta otpada, koja značajno doprinose očuvanju životne sredine i dobrobiti građana“, kaže Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji. Ozelenjavanjem poslovanja kompanije u Srbiji takođe ispunjavaju i obavezu da se usklade sa domaćim i evropskim propisima o smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte i zaštiti životne sredine, kao što su integrisana kontrola i prevencija zagađenja (IPPC), mehanizam za prekogranično oporezivanje ugljenika pri uvozu u EU (CBAM) i primena najsavremenijih tehnologija i praksi za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu (BAT).